Из Дуная незаконно добыли песка на 182 млн грн: дело передано в суд

В Одесской области в суд передали дело о масштабной незаконной добыче песка из Дуная, который длился в 2023–2025 годах и нанес государству более 182 млн грн ущерба.

Схема с песком на Дунае

Экологические прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд дело о незаконной добыче песка со дна Дуная в акватории морского порта "Усть-Дунайск".

По данным следствия, противоправная деятельность продолжалась в 2023–2025 годах и носила системный характер. Общий ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается более чем в 182 млн грн.

Организаторами схемы, по версии стражей порядка, были директора двух транспортных компаний. К ней также могли быть причастны городской голова одного из населенных пунктов Одесской области, способствовавший прикрытию деятельности, а также директор предприятия, инженер-строитель и государственный регистратор.

Следствие установило, что без разрешительных документов со дна Дуная добыли более 18 тыс. кубометров песка.

Извлекаемый материал использовали для удешевления строительства частного портового терминала.

Обвиняемым инкриминируют незаконную добычу полезных ископаемых, легализацию имущества, самовольное строительство, подлог документов и несанкционированное вмешательство в автоматизированные системы.

Кроме того, в суде рассматриваются два иска прокуратуры в интересах государства по сносу соответствующего объекта.

Фото: офис генпрокурора.

