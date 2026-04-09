Экс-нардеп и чиновники РГА завладели 41,5 га земли в Конча-Заспе более чем на 595 млн грн

Правоохранители расследуют схему с земельными участками в Конче-Заспе / Офис генерального прокурора Украины

Правоохранительные органы разоблачили масштабную земельную схему с завладением 41,5 га особо ценных земель лесного фонда в заповедной зоне "Конча-Заспа" на берегу Днепра. Речь идет о бывшем народном депутате Украины, занимавшем мандат в нескольких созывах Верховной Рады, Андрее Деркаче.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение генерального прокурора Руслана Кравченко.

По данным следствия, в 2010 году он, пользуясь служебным влиянием, организовал завладение 23 земельными участками общей площадью 41,5 га, которые на тот момент оценивались более чем в 595 млн. грн.

К реализации схемы были привлечены тогдашний глава Обуховской районной государственной администрации и руководитель одного из управлений местного Госкомзема. Территория заказника фактически принадлежала городу Киеву, однако в документации она была ошибочно отнесена к границам соседнего поселкового совета Обуховского района Киевской области.

Это позволило должностному лицу РГА принять незаконное распоряжение о передаче земель в частную собственность без согласования Киевского городского совета.

Для реализации схемы были привлечены 23 подставных лица, в том числе водители и охранники, на которых оформили государственные акты на право собственности для ведения личного крестьянского хозяйства.

В дальнейшем, в течение восьми лет, участки были легализованы из-за ряда фиктивных перепродаж. В результате собственниками стали аффилированные лица бывшего депутата и должностного лица РГА.

Бывший председатель Обуховской РГА задержан и сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины. Еще двое участников схемы сообщены о подозрении заочно, поскольку они находятся за границей. В настоящее время принимаются меры по их объявлению в международный розыск.

В суд подано ходатайство об аресте имущества подозреваемых и связанных с ними лиц.

Отдельно отмечается, что экснардеп также обвиняется в государственной измене и незаконном обогащении.

Следственные действия продолжаются.

Отметим, что в январе уже в этом году президент Владимир Зеленский решил   лишить Деркача   украинского гражданства, из-за чего тот   автоматически потерял мандат   в парламенте 12 мая по решению Зеленского Украина ввела   против Деркача санкции. При этом еще с сентября 2020 г. он находился   под санкциями США, которые трактовали его деятельность как вмешательство в выборы в этой стране.

Автор:
Татьяна Гойденко