Зеленский ввел еще один пакет санкций: под ограничения попали компании, связанные с Медведчуком

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новый пакет санкций. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, ограничительные меры касаются собственности российских компаний в Украине и собственности связанных с ними украинских экономических субъектов.

"Под их контролем иногда находились даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. Сегодня преодолеваем эти риски", – высказался глава государства.

Также санкции введены против компаний, связанных с экс-нардепом от запрещенной ОПЗЖ Виктором Медведчуком и другими подсанкционными лицами. Кроме того, под ограничения попали учредители, руководители и бенефициары пророссийских компаний, которые обладают значительными активами на территории Украины.

Согласно указу президента №279/2023, санкции введены против 37 физических и 212 юридических лиц. В частности, в списке фигурирует экс-нардеп Андрей Деркач, санкции против которого были введены еще летом 2021 года, но теперь указывается, что у него нет гражданства Украины (Зеленский лишил Деркача гражданства в январе 2023 года).

Среди юридических лиц под ограничения попали Ocean Plaza Project (Cyprus) Ltd и Reikartz Hotels and Resorts (Cyprus) Limited, российская авиакомпания "Волга-Днепр" и другие фирмы.

Напомним, что это не первые санкции, которые Зеленский ввел в действие 12 мая. Ранее стало известно, что президент подписал указы о введении нескольких пакетов ограничений, один из которых касается комбината "Запорожсталь".