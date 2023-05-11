"Укртранснафта" перечислила в бюджет деньги за управление "трубой Медведчука": сколько именно

Госкомпания "Укртранснафта", управляющая арестованным нефтепродуктопроводом "Самара - Западное направление", перечислила в государственный бюджет более 10 миллионов гривен чистых поступлений от управления этим активом.

Как отмечает Нацагентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, эти поступления не учитывают уплаченные управителем налоги и расходы на обслуживание и эксплуатацию арестованного имущества.

В АРМА напоминают, что по итогам 2022 года "Укртранснафта" реализовала реверсную поставку дизельного топлива по украинскому участку нефтепровода из Венгрии в Украину в объеме 114 тысяч тонн.

В апреле 2021 года Украина национализировала трубопровод компании "Прикарпатзападтранс" (Ровно), по которому в Украину поступало из России дизельное топливо. Эту структуру связывали с депутатом Верховной Рады и главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком, против которого Украиной были введены санкции в феврале того же года. После ареста нефтепродуктопровод был передан в управление "Укртранснафты" на пять лет.

Для управления нефтепродуктопроводом "Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент. Сообщалось, что в его состав вошли как работники самой "Укртранснафты", так и управлявшего объектом до того "ПрикарпатЗападтранса".

Отметим также, что в феврале 2023 года Бюро экономической безопасности разоблачило схему уклонения от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите в 2020-2022 годах нефтепродуктов по этому трубопроводу.

Медведчук же, напомним, в сентябре 2022 года был передан России в обмен на пленных украинских военных, а до того с апреля находился под арестом по делу о государственной измене после непродолжительного исчезновения в начале прошлого года во время российского военного вторжения. Ранее он с мая 2021 года находился под домашним арестом. В начале января 2023 года он был лишен украинского гражданства и, соответственно, вскоре потерял мандат в парламенте.