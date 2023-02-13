БЭБ разоблачило схему уклонения от уплаты пошлин при транзите топлива через компанию нардепа, лишенного гражданства

Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили схему уклонения от уплаты более 244 миллионов гривен таможенных платежей при транзите в 2020-2022 годах нефтепродуктов по соответствующему трубопроводу с задействованием компании, связанной с бывшим уже депутатом Верховной Рады, лишенным украинского гражданства. Об этом говорится в сообщении БЭБ.

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Следствием установлено, что должностные лица общества-транспортировщика (перевозчика) нарушили требования и условия таможенного режима "транзит" во время перемещения горюче-смазочных материалов по магистральному нефтепродуктопроводу, что привело к возникновению обязательств уплатить в госбюджет таможенных платежей.

В свою очередь указано, что действия должностных лиц финансового гаранта привели к занижению сумм налогового обязательства по уплате пошлины, в результате чего тот не выполнил обязательств по обеспечению уплаты таможенных платежей, что нанесло бюджету ущерб на вышеуказанную сумму.

"В рамках досудебного расследования установлено, что бенефициарными владельцами финансового гаранта являются лица, доверенные и подконтрольные "беглому" народному депутату, который в начале года был лишен гражданства Украины", - указывают в бюро.

По результатам обысков нескольких нежилых помещений были изъяты документы о предоставлении услуг фингаранта, документация, подтверждающая избежание обязательства по уплате таможенных платежей, копии таможенных деклараций, договоры о предоставлении брокерских услуг и другие документы.

Кроме того, при обыске помещений Энергетической таможни Государственной таможенной службы были изъяты копии транзитных таможенных деклараций и незаконное разрешение изменения таможенного режима.

Детективы БЭБ при процессуальном руководстве прокуроров Офиса генпрокурора и оперативной поддержке Службы безопасности Украины расследуют дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов). О сообщении же кому-либо о подозрении по этому поводу в сообщении речь не идет.

Напомним, что еще в апреле 2021 года Украина национализировала трубопровод компании "Прикарпатзападтранс", по которому в Украину поступало из России дизельное топливо. Эту структуру связывали с депутатом Рады и председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком. Нефтепродуктопровод был передан в управление "Укртранснафты" на пять лет.

Сам же Медведчук был передан Украиной в Россию в сентябре 2022 года в обмен на 200 украинских военных, а до этого с апреля находился под арестом по делу о государственной измене после непродолжительного исчезновения в начале прошлого года во время российского военного вторжения. До этого он с мая 2021 находился под домашним арестом.

В начале января он, а также его близкий соратник, бизнес-партнер и коллега по распущенной ныне фракции ОПЗЖ в Раде Тарас Козак были лишены украинского гражданства президентом Владимиром Зеленским и утратили мандаты в парламенте. Известно, что Козак, в отличие от Медведчука, сбежал из Украины еще весной 2021 года: СБУ заявляла тогда, что он находится в РФ, однако сам он никакой публичной деятельности с тех пор не вел.

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