Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины - СМИ

Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.

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Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.

"Колоборантов и госпредателей Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина лишили гражданства Украины", - говорится в сообщении.

Также у них планируют забрать мандаты народных депутатов.