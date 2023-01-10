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Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина лишили гражданства Украины - СМИ
Президент Владимир Зеленский лишил гражданства Украины народных депутатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина.
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Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источник.
"Колоборантов и госпредателей Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина лишили гражданства Украины", - говорится в сообщении.
Также у них планируют забрать мандаты народных депутатов.Подписывайтесь на наш Telegram канал