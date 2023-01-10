Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна

Президент Володимир Зеленський заявив, що позбавив громадянства України народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

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"На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича і Медведчука Віктора Володимировича", - заявив він у вечірньому зверненні.

Президент наголосив, що якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й дії влади будуть відповідні.

"Це не останні такі рішення, служби працюють", - додав він.

Фото: УП

Нагадаємо, що Віктор Медведчук був переданий Росії в рамках обміну, що відбувся 21 вересня 2022 року. В свою чергу, Служба безпеки України запевнила, що до обміну Медведчук надав слідству достатньо інформації для доведення його провини, а сам обмін не перешкоджає судовому розгляду справ проти нього та був проведений у відповідності до нового закону про порядок звільнення осіб, що йдуть на обмін.

Медведчуку в Україні інкримінують частину 2 статті 28 і частину 1 статті 111, частину 2 статті 28 і частину 1 статті 258-3 Кримінального кодексу (державна зрада та створення терористичної організації, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Так слідство трактує те, що Медведчук у 2014-2015 роках, не обіймаючи формальних посад, був куратором схеми з постачання вугілля з непідконтрольних Україні територій на підконтрольні, узгоджуючи відповідні питання з тодішнім керівництвом України та офіційними особами Росії.

Окрім того, Медведчук звинувачується у держзраді через замах на розграбування разом з нардепом Тарасом Козаком та посадовими особами Росії національних цінностей України у вигляді незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в окупованого Криму. Також їм інкримінують надання керівництву РФ допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, а саме даних щодо місць дислокації військових формувань України. 2 червня Державне бюро розслідувань оголосило про завершення розслідування цієї справи.

Рената Кузьміна та Андрія Деркача також підозрюють у держзраді. Так, за інформацією ДБР, Кузьмін напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі, мережі Інтернет та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.