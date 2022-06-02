ДБР завершило розслідування у справі про держзраду Медведчука

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України Віктора Медведчука у держзраді.

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Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що Віктор Медведчук обвинувачується у тому, що спільно з іншим нардепами від "ОПЗЖ", посадовими особами РФ та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим, які є власністю українського народу.

Слідчі встановили, що Медведчук надав керівництву РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації.

"Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 травня Віктор Медведчук дав свідчення проти Петра Порошенка щодо "трубної" та "газової" справ. Водночас адвокат п'ятого президента заперечує всі обвинувачення Медведчука.

Зокрема, по цих двох справах СБУ викликала на допит Арсена Авакова, Олександра Турчинова та Арсенія Яценюка.