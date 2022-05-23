​​Надана Медведчуком інформація щодо "вугільної" та "трубної" справ підтверджує докази СБУ, – Баканов

Інформація, яку надав підозрюваний у держзраді Віктор Медведчук у справах щодо закупівлі вугілля у так званих "Л/ДНР" і виведення з державної власності частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", підтверджує весь масив доказів, зібраний Службою безпеки України.

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Про це розповів голова СБУ Іван Баканов в ефірі національного телемарафону.

"На нашу думку, Медведчук підтверджує ті докази і версії, які зібрала Служба безпеки, і на основі яких раніше вручалася підозра і пану Медведчуку, і пану Порошенку. А саме у державній зраді та фінансуванні тероризму. Він розповідає про всі деталі та схеми. Тож ми впевнено просуваємося у розслідуванні цих вкрай резонансних справ", – підкреслив Іван Баканов.

Він зазначив, що кожна зі справ перебуває на різних етапах слідства, а збір і аналіз доказів, розпочатий задовго до війни, триває. Також не важливо, як давно відбулися ці події – кожен фігурант має відповісти за законом.

Зокрема, Баканов наголосив на причетності п'ятого президента Петра Порошенка у "вугільній" та "трубній" справах.

"Він підтверджує, що екс-президент Порошенко використовував зв’язки Медведчука з керівництвом РФ, щоб організувати певні бізнесові схеми. І вони, на думку СБУ, були точно не в інтересах України. Навпаки – економіка та безпека держави зазнали прямих збитків. І цьому сприяли різноманітні високопосадовці: виходячи зі свідчень пана Медведчука – від міністрів до голови Нацбанку", – сказав Голова СБУ.

Крім цього, він додав, що інформація від Медведчука дає можливість українському суспільству побачити, якою саме була державна політика раніше

"Це насправді питання не лише юридичної відповідальності, але і моральної. Бо ми побачили приклад неймовірного політичного цинізму – коли під патріотичними гаслами вирішувались бізнесові питання і навіть фінансувались терористи. Заради швидкої копійки зміцнювався вплив Росії на Україну", – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, затриманий СБУ Віктор Медведчук, якого підозрюють у держзраді, розповів подробиці у справах про виведення з державної власності нафтопроводу "Самара – Західний напрямок" та закупівлю вугілля у так званих "ЛДНР", заявивши про причетність до цього п'ятого президента Петра Порошенка.

Водночас адвокат Порошенка заявив, що свідчення Медведчука щодо причетності п'ятого президента у даних справах не відповідають дійсності.