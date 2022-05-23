Предоставленная Медведчуком информация по "угольному" и "трубному" делам подтверждает доказательства СБУ, – Баканов

Информация, предоставленная подозреваемым в госизмене Виктором Медведчуком по делам о закупке угля у так называемых "Л/ДНР" и выводе из государственной собственности части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", подтверждает весь массив доказательств, собранный Службой безопасности Украины.

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Об этом рассказал глава СБУ Иван Баканов в эфире национального телемарафона.

"По нашему мнению, Медведчук подтверждает те доказательства и версии, которые собрала Служба безопасности, и на основе которых раньше вручалось подозрение и господину Медведчуку, и господину Порошенко. А именно в государственной измене и финансировании терроризма. Он рассказывает обо всех деталях и схемах. Мы уверенно продвигаемся в расследовании этих крайне резонансных дел", – сказал Иван Баканов.

Он отметил, что каждое из дел находится на разных этапах следствия, а сбор и анализ доказательств, начатый задолго до войны, продолжается. Также не важно, как давно прошли эти события – каждый фигурант должен ответить по закону.

В частности, Баканов отметил причастность пятого президента Петра Порошенко по "угольному" и "трубному" делам.

"Он подтверждает, что экс-президент Порошенко использовал связи Медведчука с руководством РФ, чтобы организовать определенные бизнес-схемы. И они, по мнению СБУ, были точно не в интересах Украины. Наоборот – экономика и безопасность государства понесли прямые убытки. И этому способствовали разные чиновники: исходя из показаний господина Медведчука – от министров до главы Нацбанка", – сказал Глава СБУ.

Кроме того, он добавил, что информация от Медведчука дает возможность украинскому обществу увидеть, какой именно была государственная политика раньше.

"Это на самом деле вопрос не только юридической ответственности, но и моральной. Потому что мы увидели пример невероятного политического цинизма – когда под патриотическими лозунгами решались бизнес-вопросы и даже финансировались террористы. Ради быстрой копейки укреплялось влияние России на Украину", – добавил Иван Баканов.

Напомним, задержанный СБУ Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, рассказал подробности по делам о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и закупке угля у так называемых "ЛДНР", заявив о причастности к этому пятого президента Петра Порошенко.

В то же время адвокат Порошенко заявил, что показания Медведчука о причастности пятого президента по данным делам не соответствуют действительности.