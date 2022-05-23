Показания Медведчука против Порошенко не соответствуют действительности, - адвокат

Свидетельства подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука о причастности пятого президента Украины Петра Порошенко по делам о выводе из госсобственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и закупке угля у так называемых "ЛДНР" не соответствуют действительности.

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Об этом заявил адвокат пятого президента Игорь Головань в комментарии "Суспільному".

"По нашему мнению, то, что делает СБУ – это исключительно пиар. Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ГБР. И то, что об этом говорит СБУ – это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет", - отметил он.

По мнению адвоката, решение обнародовать показания Медведчука связано с судебным заседанием по делу Порошенко.

"Сегодня назначено судебное заседание по аресту на имущество Петра Порошенко. Это обычное давление на суд", - подытожил адвокат.

Напомним, подозреваемый в госизмене Виктор Медведчук рассказал подробности по делам о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и закупке угля у так называемых "ЛДНР", заявив о причастности к этому пятого президента Петра Порошенко.

Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.