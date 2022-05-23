Медведчук дал показания против Порошенко, - СБУ

Задержанный СБУ Виктор Медведчук, подозреваемый в госсовете, рассказал подробности по делам о выводе из государственной собственности нефтепровода "Самара – Западное направление" и закупке угля у так называемых "ЛДНР", заявив о причастности к этому пятого президента Петра Порошенко.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – сообщил Медведчук.

Задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экс-президента. За год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов США. А после прекращения полномочий Порошенко прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Также Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых "Л/ДНР".

"В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", – пояснил Медведчук.

Напомним, 12 апреля СБУ успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа Виктора Медведчука. ФСБ пыталась вывезти его под видом военного ВСУ в Приднестровье, а затем – в Москву. Впоследствии президент Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленников.

На следующий день его жена Оксана Марченко публично обратилась к Зеленскому и Эрдогану, чтобы они помогли освободить его мужа. В тот же день Лычаковский районный суд Львова арестовал имущество Виктора Медведчука и его семьи – 154 объекта.

Уже 16 апреля Виктор Медведчук был отправлен под арест без возможности внесения залога.