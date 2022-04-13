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ФСБ пыталась вывезти Медведчука под видом военного ВСУ в Приднестровье, а затем – в Москву
Глава СБУ Иван Баканов рассказал в эфире национального телемарафона, что ФСБ РФ пыталась вывезти экс-нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука сначала в оккупированное Россией Приднестровье, а затем – в Москву. При этом СБУ задержала нардепа на выезде из Киевской области.
"Это действительно была сложная и опасная для многих ее участников операция, длившаяся около месяца в военных условиях. Президент дал поручение, и мы активизировали все возможности, чтобы это поручение выполнить и найти господина Медведчука. Было проведено много аналитической и оперативной работы, которая успешно завершилась", - заявил Иван Баканов.
Он отметил, что в ходе спецоперации основные усилия направили на противостояние ФСБ, так как российская спецслужба использовала все возможные способы, чтобы вывезти Медведчука.
"Российские спецслужбы организовали собственную операцию по переправке Медведчука в Приднестровье, а затем – в Москву. К ее реализации привлекли даже представителей преступного мира и коррумпированных стражей порядка" - рассказал Баканов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
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