СБУ задержала Медведчука

Служба безопасности Украины успешно провела спецоперацию по задержанию бывшего нардепа от партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Глава СБУ Иван Баканов, комментируя спецоперацию по задержанию Медведчука, поблагодарил сотрудников СБУ, в частности, контрразведчиков и следователей, которые, выполняли поручения Зеленского.

СБУ опубликовало фото Медведчука после задержания

Тем временем в РФ уже отреагировали на новость о задержании Медведчука, который по совместительству якобы является кумом российского президента Владимира Путина. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: "Фото с якобы задержанным Медведчуком нужно проверять в связи с большим количеством фейков".

Медведчук сбежал из-под домашнего ареста в конце марта. Экс-нардеп длительное время находился под домашним арестам по "угольному делу", по которому проходил и экс-президент Петр Порошенко.

Информация о возможном побеге политика появилась еще 21 февраля, когда к дому политика подъехали несколько автомобилей и бусов, в которые начали грузить имущество. Тогда правоохранители приехали в течение 30 минут, заблокировали прилегающие улицы и начали обыскивать автомобили.

Напомним, Печерский районный суд Киева продлил депутату Медведчуку домашний арест на два месяца.

Нардепу от ОПЗЖ сообщили о подозрении по части 2 статьи 28 и части 1 статьи 111, а также части 2 статьи 28 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (государственная измена и создание террористической организации, совершенные по предварительному сговору группой лиц).