РФ повредила важное энергооборудование на Днепропетровщине, есть масштабные отключения

Российская атака повредила важное энергооборудование в Днепропетровской области. В результате без электроэнергии осталась значительная часть Днепра и Каменского, также были обесточены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и пытаются как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Ситуация в энергосистеме Днепропетровской области остается сложной. По данным ДТЭК, в последние дни под ударами оказались сразу несколько энергетических объектов региона. Часть из них подвергалась атакам уже неоднократно.

За неделю – 128 атак на энергетику

По данным ДТЭК, только за прошлую неделю Россия 128 раз атаковала энергетические объекты Украины.

Под ударами находились электростанции, электросети и нефтегазовая инфраструктура.

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается на Днепропетровщине и Киевщине. Из-за значительных повреждений оборудования для восстановления сетей требуется время и сложные ремонты.

Несмотря на атаки, со 2 по 8 ноября энергетики ДТЭК полностью или частично вернули свет жителям около 800 населенных пунктов. В общей сложности электроснабжение возобновили более миллиона семей в четырех областях.

Работы длятся круглосуточно. Энергетики начинают ремонты сразу после того, как ситуация безопасности позволяет получить доступ к поврежденным объектам.

Напомним, 6 ноября российские войска снова атаковали объекты ДТЭК на Днепропетровщине. В результате попадания было повреждено оборудование и возникли пожары.