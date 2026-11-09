UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,32

--0,12

EUR

50,65

--0,40

Наличный курс:

USD

46,35

46,16

EUR

51,90

51,65

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

РФ повредила важное энергооборудование на Днепропетровщине, есть масштабные отключения

РФ повредила важное энергооборудование на Днепропетровщине
РФ повредила важное энергооборудование на Днепропетровщине

Российская атака повредила важное энергооборудование в Днепропетровской области. В результате без электроэнергии осталась значительная часть Днепра и Каменского, также были обесточены объекты критической инфраструктуры.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ДТЭК.

В компании отметили, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения и пытаются как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Ситуация в энергосистеме Днепропетровской области остается сложной. По данным ДТЭК, в последние дни под ударами оказались сразу несколько энергетических объектов региона. Часть из них подвергалась атакам уже неоднократно.

За неделю – 128 атак на энергетику

По данным ДТЭК, только за прошлую неделю Россия 128 раз атаковала энергетические объекты Украины.

Под ударами находились электростанции, электросети и нефтегазовая инфраструктура.

Самая сложная ситуация с электроснабжением остается на Днепропетровщине и Киевщине. Из-за значительных повреждений оборудования для восстановления сетей требуется время и сложные ремонты.

Несмотря на атаки, со 2 по 8 ноября энергетики ДТЭК полностью или частично вернули свет жителям около 800 населенных пунктов. В общей сложности электроснабжение возобновили более миллиона семей в четырех областях.

Работы длятся круглосуточно. Энергетики начинают ремонты сразу после того, как ситуация безопасности позволяет получить доступ к поврежденным объектам.

Напомним, 6 ноября российские войска снова атаковали объекты ДТЭК на Днепропетровщине. В результате попадания было повреждено оборудование и возникли пожары.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности