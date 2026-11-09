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РФ пошкодила важливе енергообладнання на Дніпропетровщині, є масштабні відключення

РФ пошкодила важливе енергообладнання на Дніпропетровщині
РФ пошкодила важливе енергообладнання на Дніпропетровщині

Російська атака пошкодила важливе енергообладнання у Дніпропетровській області. Внаслідок цього без електроенергії залишилася значна частина Дніпра та Кам’янського, також було знеструмлено об’єкти критичної інфраструктури.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення ДТЕК.

У компанії зазначили, що енергетики вже працюють над відновленням електропостачання та намагаються якнайшвидше повернути світло споживачам.

Ситуація в енергосистемі Дніпропетровщини залишається складною. За даними ДТЕК, протягом останніх днів під ударами опинилися одразу кілька енергетичних об’єктів регіону. Частина з них зазнавала атак уже неодноразово.

За тиждень - 128 атак на енергетику

За даними ДТЕК, лише за минулий тиждень Росія 128 разів атакувала енергетичні об’єкти України.

Під ударами були електростанції, електромережі та нафтогазова інфраструктура.

Найскладнішою ситуація з електропостачанням залишається на Дніпропетровщині та Київщині. Через значні пошкодження обладнання відновлення мереж потребує часу та складних ремонтів.

Попри атаки, з 2 по 8 листопада енергетики ДТЕК повністю або частково повернули світло жителям майже 800 населених пунктів. Загалом електропостачання відновили для понад мільйона родин у чотирьох областях.

Роботи тривають цілодобово. Енергетики розпочинають ремонти одразу після того, як безпекова ситуація дозволяє отримати доступ до пошкоджених об’єктів.

Нагадаємо, 6 листопада російські війська знову атакували об’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок влучань було пошкоджено обладнання та виникли пожежі.

Автор:
Тетяна Гойденко

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