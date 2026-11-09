10 листопада світло вимикатимуть цілодобово

10 листопада у більшості регіонів України протягом усієї доби діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Для населення застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від двох до чотирьох черг.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59.

Для промислових споживачів протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Причиною обмежень залишаються наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти.

В "Укренерго" попередили, що час і обсяг відключень протягом доби можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

Споживачам радять перевіряти актуальні графіки на офіційних ресурсах операторів систем розподілу у своїх регіонах та ощадливо використовувати електроенергію після її відновлення.

Нагадаємо, 9 листопада через російські обстріли без світла залишилися 12 областей. Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах.