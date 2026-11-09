Маніпуляції на ринку: регулятор та наглядова рада "Енергоатому" перевірять аукціон з продажу електроенергії

НКРЕКП та наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом"" перевіряють обставини аукціону з продажу електроенергії, який відбувся 27 жовтня 2026 року. Регулятор окремо досліджує подальше різке зростання ціни на ринку "на добу наперед".

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НКРЕКП та наглядової ради "Енергоатому".

НКРЕКП розпочала дослідження обставин функціонування оптового енергетичного ринку, пов’язаних з аукціоном "Енергоатому" на Українській енергетичній біржі 27 жовтня та подальшим зростанням ціни на РДН 28 жовтня.

Наглядова рада "Енергоатому" також взяла до відома лист голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса від 5 листопада щодо діяльності компанії у сфері торгівлі електроенергією.

У раді заявили, що серйозно ставляться до будь-яких тверджень про можливе маніпулювання ринком або неправомірне використання інсайдерської інформації.

Аукціон включили до незалежного аналізу

З червня 2026 року компанія EY проводить незалежний аналіз системи корпоративного управління та внутрішнього контролю "Енергоатому". Він уже охоплює питання продажу електроенергії.

Тепер до аналізу включать і обставини аукціону 27 жовтня. Перевірятимуть, як він готувався, погоджувався та документувався, чи дотримувались внутрішні політики та процедури, а також наскільки ефективними є механізми контролю у сфері продажу електроенергії.

За результатами мають визначити, чи були недоліки, які потребують коригувальних заходів.

Наглядова рада також пообіцяла передавати компетентним органам інформацію, яка може свідчити про можливі порушення.

"Енергоатом" знову втрапив у скандал з продажем електроенергії

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус вимагає негайно звільнити керівництво ВП "Енергоатом-Трейдинг2, яке організувало аукціон з продажу електроенергії 27 жовтня.

Герус заявив, що через аукціон "Енергоатом" міг недоотримати близько 1,8 млрд грн.

27 жовтня компанія продала 2 000 МВт базового навантаження з постачанням на 1-10 листопада за середньозваженою ціною 5 313,78 грн/МВт·год без ПДВ.

Пізніше того ж дня ціна на РДН різко зросла. За даними Геруса, середня ціна за 1-6 листопада становила 9 098,32 грн/МВт·год, що суттєво перевищувало ціну аукціону.

Схожа ситуація була і з попередніми аукціонами "Енергоатому". Взимку Герус заявляв, що двосторонні договори купівлі-продажу електроенергії НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.