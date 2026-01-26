Запланована подія 2

"Д.Трейдинг" розірвала контракт і заплатила "Енергоатому" 164 млн грн

Енергоатом офіс
Добровільна виплата 164 млн грн за попередні дні контракту / Енергоатом

Компанія “Д.Трейдінг” (група ДТЕК) розірвала контракт на купівлю електроенергії у “Енергоатому” і виплатила 164 млн грн компенсації.

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник профільного комітету Ради Андрій Герус.

"Д.Трейдінг" заплатила "Енергоатому" 

"Безпрецедентний та крутий поступок компанії "Д.Трейдінг". Просто не існує інших варіантів, аніж як висловити велику похвалу за такий вчинок", - написав він.

Герус також напголосив, що "Енергоатом" отримав 164 млн грн як добровільну компенсацію за попередні 5 днів дії контракту. Сума відображає різницю між "аукційною" ціною та ціною РДН з 21 січня.

Фото 2 — "Д.Трейдинг" розірвала контракт і заплатила "Енергоатому" 164 млн грн
Фото: Герус

Нагадаємо,  ДТЕК "Д.Трейдинг" офіційно звернувся до "Енергоатому" з пропозицією достроково припинити подальше виконання взаємних зобов’язань за договором, укладеним за результатами останнього аукціону, за згодою сторін.

"Д.Трейдинг" також наголосила, що високо цінує багаторічне партнерство з державним "Енергоатомом" та регулярно бере участь у відкритих аукціонах з купівлі електроенергії, діючи виключно в межах чинного законодавства.

Додамо, очільник профільного комітету Ради Андрій Герус звинуватив менеджмент “Енергоатома” у некомпетентності, що призвели до збитків у 2 млрд грн. Він впевнений, що професійний рівень керівництва компанії виключає можливість простої помилки у такому питанні.

Автор:
Ольга Опенько