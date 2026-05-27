Літній сезон розпочато: як працює ринок туристичного страхування

Щороку наприкінці травня туристичний сезон входить у свою найактивнішу фазу. Родини з дітьми планують літні відпустки, школярі вирушають у мовні, спортивні чи оздоровчі табори, а туристичний ринок традиційно фіксує різке зростання попиту на подорожі – як за кордон, так і Україною. Разом із цим зростає і кількість ситуацій, у яких відпочинок несподівано перетворюється на серйозні витрати та складну організацію медичної допомоги.

Для страхового ринку України минулий рік став періодом стабільного зростання ризикових видів страхування, насамперед у сегменті добровільного медичного та подорожнього захисту. За даними Національного банку України, загальний обсяг страхових премій у 2025 році становив близько 74 млрд грн, з яких понад 68 млрд грн припало на non-life сегмент. Саме він залишається основою ринку та формує більшість страхових виплат і премій.

Варто зазначити, що НБУ не виділяє туристичне страхування окремо у статистиці. Воно враховується разом з іншими медичними та особистими видами страхування, які загалом становлять понад 80% ринку non-life. Тому туристичні поліси можна розглядати як частину загального тренду – зростання попиту на медичний захист під час поїздок і перебування поза домом.

Попри складні умови воєнного часу, українці продовжують подорожувати як за кордон, так і всередині країни. Структура цих поїздок змінилася: частина виїзного туризму зберігається, водночас суттєво зросла роль внутрішніх маршрутів або коротких туристичних подорожей.

Ринкові оцінки страхових компаній та профільних аналітиків свідчать, що сегмент туристичного страхування щороку демонструє стабільне зростання на рівні 15–25%. Це пояснюється не лише частотою подорожей, а й зміною поведінки споживачів: усе більше клієнтів закладають страхування як обов’язкову складову поїздки.

Особливо чутливою темою залишається дитячий відпочинок. Поїздки у складі організованих груп чи спортивних команд передбачають значно вищу активність, а отже – і більшу ймовірність травматичних ушкоджень, нещасних випадків та інших непередбачуваних ситуацій. Водночас за межами України навіть базова медична допомога часто коштує значно дорожче, ніж очікують туристи. У популярних європейських країнах рахунок за консультацію лікаря або кілька годин у приймальному відділенні клініки може сягати сотень євро, а госпіталізація – тисяч.

Саме тому туристичне страхування сьогодні перестало бути формальністю. Фактично йдеться про інструмент фінансового та організаційного захисту під час подорожі. Сучасні програми покриття зазвичай включають невідкладну медичну допомогу, оплату медикаментів, лабораторної діагностики, транспортування до медичного закладу, невідкладну стоматологію, нещасні випадки, а також додаткові опції – від компенсації в разі затримки рейсу до страхування багажу чи відповідальності перед третіми особами під час подорожі.

Окремий акцент страховики радять робити на форматі відпочинку. Якщо йдеться про активний туризм, гірські маршрути, спортивні збори чи водні види спорту, стандартного поліса може бути недостатньо. Такі ризики потребують розширеного покриття, про яке туристи часто згадують уже після настання страхового випадку.

Водночас попит на туристичне страхування зростає не лише у сегменті закордонних поїздок. Український внутрішній туризм за останні роки суттєво змінився: більше автомобільних подорожей, еко-відпочинку, походів у гори та відвідування дитячих таборів. І хоча всередині країни люди психологічно почуваються впевненіше, саме тут туристи найчастіше нехтують страховим захистом, вважаючи його необов’язковим. На практиці ж поліс для подорожей Україною дозволяє швидше організувати допомогу "на місці": невідкладно надати медичну допомогу, забезпечити медикаментами, покрити витрати на лікування або транспортування.

Ключовим фактором залишається не лише наявність поліса, а й розуміння алгоритму дій у разі страхової події.

Найпоширеніша помилка туристів – самостійно оплачувати лікування без погодження зі страховиком. У більшості випадків правильний порядок дій виглядає так: спочатку необхідно зв’язатися з асистуючою компанією за номером, вказаним у полісі, повідомити номер договору, місце перебування та опис ситуації. Далі асистанс координує звернення до клініки, організовує медичну допомогу та пояснює подальші кроки. Якщо витрати все ж довелося оплачувати самостійно, важливо зберегти всі медичні документи, чеки, рецепти та підтвердження оплати – саме вони стануть підставою для компенсації. Світлана Паршина директорка ТОВ "СОС Сервіс Україна" (входить до групи "ПЗУ Україна")

Серед компаній, які працюють у цьому сегменті, туристичне страхування для подорожей за кордон та страхування під час подорожей Україною пропонує і PZU Україна. Компанія забезпечує можливість онлайн-оформлення полісів та цілодобову підтримку протягом подорожей, що особливо актуально у період літнього сезону та масових дитячих виїздів на відпочинок.

Сьогодні туристичне страхування дедалі менше сприймається як додатковий сервіс. У сучасній культурі подорожей воно поступово стає такою ж базовою частиною підготовки до поїздки, як бронювання житла чи купівля квитків. І саме літній сезон щороку нагадує: у подорожі найбільш цінною є не лише сама можливість відпочити, а й упевненість, що у непередбачуваній ситуації людина не залишиться сам на сам із проблемою.