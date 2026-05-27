Наглядова рада призначила Ігоря Зубовича тимчасовим керівником ДП "Ліси України"

Рішенням членів Наглядової ради з 1 липня 2026 року виконання обов’язків генерального директора ДП "Ліси України" покладено на голову комісії з перетворення підприємства Ігоря Зубовича.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Член Наглядової ради Робертс Стріпніекс зазначив, що кадрові зміни забезпечать суттєве посилення команди підприємства.

"Ліси України" мають рухатись тим самим курсом, але з новою енергією... Перед новим керівником стоять серйозні виклики... Він користується цілковитою довірою з боку Наглядової ради", — заявив він.

У свою чергу Янне Харьюнпяя (член Наглядової ради) додав, що у процесі трансформації зʼявиться нова сила, енергія та експертиза.

Ігор Зубович окреслив головні завдання на посаді: посилення прозорості управління, модернізація та запровадження сучасних технологій, досягнення балансу між економікою та екологією, наповнення бюджету, а також збільшення довіри суспільства до роботи лісівників.

Наглядова рада також ініціювала процес підготовки до конкурсного відбору на посаду генерального директора. Підприємство зобов’язане залучити професійного консультанта з відбору персоналу, розробити умови проведення конкурсу та критерії оцінки кандидатів.

Про "Ліси України"

Державне спеціалізоване господарське підприємство "Ліси України" є одним із найбільших лісокористувачів Європи та найбільшим лісокористувачем України. Належить до сфери управління Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства).

В управлінні підприємства перебуває 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Спеціалізація ДП "Ліси України":

ведення лісового господарства, охорона, захист, раціональне використання та відтворення лісів;

ведення мисливського господарства;

охорона, відтворення та раціональне використання державного мисливського фонду на території мисливських угідь, наданих у користування підприємству.

ДП "Ліси України" за підсумками 2025 року продало деревини майже на 30 млрд грн. Рейтинг найбільших покупців очолила компанія “Цунамі”, яка єдина витратила на закупівлі понад 1 млрд грн.

Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський анонсував нові кадрові підходи та рішення через неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту Карпат.