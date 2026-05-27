Samsung будує завод у В'єтнамі за $1,5 млрд: як корейці рятуватимуть світ від дефіциту чипів

Південнокорейська корпорація Samsung Electronics планує вкласти близько 1,5 мільярда доларів у будівництво свого першого заводу з випробування напівпровідників у В'єтнамі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні агентства, цей крок спрямований на подолання глобального дефіциту мікросхем пам'яті.

Брак компонентів загострився через те, що провідні виробники масово переорієнтували свої потужності на обслуговування індустрії штучного інтелекту та операторів дата-центрів, обмеживши постачання для брендів смартфонів, ноутбуків та автомобілів.

Терміни запуску та потужності нового гіганта

Новий промисловий об'єкт зводиться у провінції Тхай Нгуєн, за 60 кілометрів на північ від Ханоя, поруч із уже діючим великим комплексом Samsung з виробництва гаджетів.

Будівельні роботи на майданчику вже розпочалися, а офіційний запуск підприємства запланований на листопад 2027 року.

Очікується, що завод зосередиться на тестуванні застарілих (зрілих) чіпів пам'яті. Попри меншу критичність для ШІ-інфраструктури, цей сегмент зараз гостро відчуває дефіцит пропозиції на ринку.

Відповідно до інвестиційної пропозиції, поданої для отримання екологічних дозволів, щорічна потужність заводу складе 153,3 мільярда гігабіт мікросхем динамічної пам'яті (DRAM) та ще 255,6 мільярда гігабіт мікросхем пам'яті NAND.

Процес тестування стане фінальним етапом у виробничому ланцюжку компанії, під час якого зібрані напівпровідники перевірятимуть на дефекти перед відправкою клієнтам.

В'єтнам зміцнює позиції

Влада В'єтнаму схвалила проєкт ще в березні. Samsung розглядає можливість реінвестувати майбутні прибутки, збільшивши загальний обсяг вкладень до 2,5 мільярда доларів для будівництва другої черги заводу.

Наразі південнокорейська група залишається найбільшим іноземним інвестором у країні, сукупні інвестиції якої за останні десятиліття перевищили 23 мільярди доларів.

Новий крок зміцнює роль В'єтнаму як ключового вузла у світовій індустрії збирання, пакування та тестування мікросхем, де вже успішно працюють інші технологічні гіганти, такі як Intel, Amkor Technology та Hana Micron.

Нагадаємо, заводи Samsung готувалися до зупинки через масштабний страйк, який ставив під загрозу весь світовий ринок чипів. Попередній раунд перемовин за участю урядових посередників повністю провалився, і аналітики прогнозували падіння корейського ВВП на 0,5% та дефіцит мікросхем пам'яті для серверів штучного інтелекту, смартфонів та автопрому по всьому світу.