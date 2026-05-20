Заводи Samsung зупиняються через масштабний страйк: під загрозою світовий ринок чипів

Перемовини між керівництвом Samsung Electronics та найбільшою профспілкою компанії повністю провалилися. Це відкриває шлях до масштабного страйку, який може паралізувати постачання мікросхем по всьому світу та загальмувати один із головних двигунів економіки Південної Кореї.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Загальне зупинення роботи заплановане вже на четвер. Керівництво компанії відхилило компромісну пропозицію державних посередників, яку до цього погодила профспілка. На цьому тлі акції Samsung впали на 4,4%.

Чому працівники бунтують і чого вимагають

Корейські технологічні компанії зараз отримують надприбутки завдяки глобальному буму інфраструктури штучного інтелекту. Наприклад, напівпровідниковий підрозділ Samsung у першому кварталі збільшив прибуток у 48 разів. На цьому тлі працівники вимагають більшої частки від заробленого.

Конфлікт виник через систему бонусів:

Вимоги профспілки: скасувати чинні обмеження на виплати, виділяти працівникам 15% від операційного прибутку компанії та офіційно закріпити ці умови в трудових договорах. Вони також вимагають бонусів навіть для тих підрозділів, які зараз є збитковими.

Позиція керівництва: Samsung погодилася виділяти 10% прибутку та запропонувала одноразові виплати вище ринкових стандартів. Вимоги профспілки в компанії назвали "надмірними" і заявили, що виплата бонусів у збиткових відділах порушить базові корпоративні принципи та зашкодить усій галузі.

Наслідки для світу та втручання влади

Samsung є найбільшим у світі постачальником мікросхем пам'яті, які використовуються всюди — від серверів дата-центрів та смартфонів до електромобілів. Будь-які затримки у виробництві загрожують глобальному ланцюжку поставок та сповільнять розробку чіпів наступного покоління. За оцінками Центробанку Кореї, тривалий страйк може знизити зростання ВВП країни на 0,5 відсоткового пункту.

Експерти очікують, що через високі ризики у ситуацію втрутиться уряд, який має право застосувати надзвичайне трудове законодавство для примусової зупинки страйку. Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон на засіданні кабінету міністрів уже закликав до "розумних меж" у колективних протестах.

