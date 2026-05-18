Samsung може закрити популярну лінійку складаних смартфонів Galaxy Z Flip

Samsung може закрити популярну лінійку складаних смартфонів Galaxy Z Flip / Unsplash

Компанія Samsung планує скасувати випуск майбутніх гнучких смартфонів серії Flip. Новий витік із ланцюжка поставок вказує на те, що корейський техногігант закриє лінійку компактних "розкладачок" після релізу найближчої моделі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані інсайдера Instant Digital у Weibo.

За інформацією інсайдера, у планах закупівель деталей на заводах партнерів Samsung повністю відсутні технічні специфікації для моделі Galaxy Z Flip 9. Оскільки великі бренди починають тестування та замовлення компонентів щонайменше за рік до релізу, відсутність замовлень вважають сигналом про згортання проєкту.

Чому Samsung готова відмовитися від Flip

Аналітики виділяють три головні причини, які змушують керівництво компанії піти на цей крок:

  • Подорожчання компонентів: за останній рік ціни на складні гнучкі дисплеї та міцні шарнірні механізми суттєво зросли, через що прибутковість "розкладачок" впала до критичного рівня.
  • Тупик у дизайні: формат розкладного телефона досяг своєї фізичної межі. Екран уже розтягнули на всю корисну площу кришки, а будь-яка подальша модернізація вимагає занадто великих витрат.
  • Зміна інтересів покупців: користувачі дедалі частіше обирають великі складні пристрої типу "книжка" (серія Fold), які краще підходять для мультизадачності та замінюють планшет.

Що буде з виходом Galaxy Z Flip 8

Інсайдери припускали, що компанія може скасувати навіть найближчий Galaxy Z Flip 8, проте експерти ставляться до цього зі скепсисом. Для восьмого покоління "розкладачок" уже готові фінальні рендери, інженерні макети та чохли від сторонніх виробників.

Офіційний анонс нових гнучких гаджетів очікується на літній презентації Samsung Galaxy Unpacked, яка запланована на 22 липня 2026 року. Головну ставку в оновленій стратегії мобільного підрозділу компанія збирається зробити на інший продукт — великий смартфон Galaxy Z Fold 8 Wide.

Нагадаємо, капіталізація Samsung Electronics сягнула трильйона доларів на тлі буму штучного інтелекту. Акції виробника зросли більш ніж у чотири рази за останній рік завдяки стрімкому збільшенню попиту на чипи пам'яті для ШІ-систем.

Автор:
Максим Кольц