Samsung может закрыть популярную линейку складных смартфонов Galaxy Z Flip

Компания Samsung планирует упразднить выпуск будущих гибких смартфонов серии Flip. Новая утечка из цепочки поставок указывает на то, что корейский техногигант закроет линейку компактных "раскладушек" после релиза ближайшей модели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные инсайдера Instant Digital в Weibo.

По информации инсайдера, в планах закупок деталей на заводах партнеров Samsung полностью отсутствуют технические спецификации для модели Galaxy Z Flip 9. Поскольку крупные бренды начинают тестирование и заказ компонентов по меньшей мере за год до релиза, отсутствие заказов считается сигналом о сворачивании проекта.

Почему Samsung готова отказаться от Flip

Аналитики выделяют три главные причины, заставляющие руководство компании пойти на этот шаг:

Удорожание компонентов: за последний год цены на сложные гибкие дисплеи и крепкие шарнирные механизмы существенно выросли, из-за чего доходность раскладушек упала до критического уровня.

Тупик в дизайне: формат раскладывающегося телефона достиг своего физического предела. Экран уже растащили на всю полезную площадь крышки, а любая дальнейшая модернизация требует слишком больших затрат.

Изменение интересов покупателей: пользователи все чаще выбирают большие сложные устройства типа "книга" (серия Fold), которые лучше подходят для мультизадачности и заменяют планшет.

Что будет с выходом Galaxy Z Flip 8

Инсайдеры предполагали, что компания может отменить даже самый близкий Galaxy Z Flip 8, однако эксперты относятся к этому со скепсисом. Для восьмого поколения "раскладушек" уже готовы финальные рендеры, инженерные макеты и чехлы от посторонних производителей.

Официальный анонс новых гибких гаджетов ожидается на летней презентации Samsung Galaxy Unpacked, запланированной на 22 июля 2026 года. Главную ставку в обновленной стратегии мобильного подразделения компания собирается сделать на другой продукт – большой смартфон Galaxy Z Fold 8 Wide.

Напомним, капитализация Samsung Electronics достигла триллиона долларов на фоне бума искусственного интеллекта. Акции производителя выросли более чем в четыре раза за последний год, благодаря стремительному увеличению спроса на чипы памяти для ИИ-систем.