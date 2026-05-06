Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

--0,03

EUR

51,40

--0,06

Наличный курс:

USD

43,82

43,75

EUR

51,60

51,41

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое&nbsp;дело

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Капитализация Samsung Electronics достигла триллиона долларов на фоне бума искусственного интеллекта

Samsung Electronics
Акции Samsung Electronics выросли более чем в четыре раза за последний год / Википедия

Рыночная оценка Samsung Electronics достигла 1 триллиона долларов. Акции изготовителя памяти выросли более чем в четыре раза за последний год. Основная причина – стремительное увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

В среду стоимость акций южнокорейской компании поднялась на 13%. Samsung стала второй азиатской фирмой после Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), достигшей такой стоимости. Этот рост поднял индекс Kospi выше уровня 7000.

Samsung вместе с SK Hynix и TSMC формируют основу глобальной экосистемы ИИ в Азии. Региональные технологические акции показывают стабильный рост. Инвесторы рассчитывают на продолжительный спрос на передовые чипы и вычислительные мощности.

"Порог в триллион долларов имеет существенный вес… он отражает суждение рынка о том, что роль памяти в инфраструктуре искусственного интеллекта структурна, а не циклическая", — отмечает Дэйв Мацца, главный исполнительный директор Roundhill Investments.

Подразделение полупроводников Samsung превзошло ожидания рынка. В мартовском квартале его прибыль выросла в 48 раз. Это связано с заказами центров обработки данных с искусственным интеллектом. Аналитики прогнозируют дальнейший рост доходов из-за ограниченного предложения и роста контрактных цен.

"Если инвесторы проведут определенную работу с Samsung Electronics, мы считаем, что они сделают вывод, что инвестиционная возможность является привлекательной , даже если до сих пор они не замечали ее результатов. На рынке памяти пока недостаток… цены на чипы NAND и DRAM, вероятно, будут продолжать расти", - считает инвестиционный менеджер Jupi.

Основным драйвером роста являются иностранные инвесторы. Соглашение между Interactive Brokers и Samsung Securities предоставило американским вкладчикам прямой доступ к корейским акциям. Глобальные инвесторы приобрели акций Kospi на сумму 2,9 триллиона вон (2 млрд долларов).

Samsung также испытывает определенные трудности:

  • доходы от чипов контрастируют со спадом в мобильных операциях;
  • производство дисплеев сталкивается с ростом цен на компоненты;
  • работники требуют увеличения выплат и угрожают 18-дневной забастовкой.

Тем не менее, ожидается рост акций на 25% в течение года. В настоящее время они торгуются по цене 5,9-летней форвардной прибыли. Акции Samsung и SK Hynix составляют более 43% индекса Kospi. Это делает рынок Южной Кореи одним из самых активных в мире.

Руководитель отдела JPMorgan Asset Management Марк Дэвидс сообщил, что корпоративные доходы растут преимущественно в технологическом секторе. По его словам, доходы Samsung отражают "очень необычный период, когда эти компании могут достигать чрезвычайно больших доходов".

Ранее сообщалось, что Apple провел предварительные обсуждения с Samsung Electronics по поводу возможности производства основных процессоров для своих устройств на территории США.

Автор:
Татьяна Ковальчук