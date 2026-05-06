Капитализация Samsung Electronics достигла триллиона долларов на фоне бума искусственного интеллекта

Рыночная оценка Samsung Electronics достигла 1 триллиона долларов. Акции изготовителя памяти выросли более чем в четыре раза за последний год. Основная причина – стремительное увеличение спроса на чипы для искусственного интеллекта.

В среду стоимость акций южнокорейской компании поднялась на 13%. Samsung стала второй азиатской фирмой после Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), достигшей такой стоимости. Этот рост поднял индекс Kospi выше уровня 7000.

Samsung вместе с SK Hynix и TSMC формируют основу глобальной экосистемы ИИ в Азии. Региональные технологические акции показывают стабильный рост. Инвесторы рассчитывают на продолжительный спрос на передовые чипы и вычислительные мощности.

"Порог в триллион долларов имеет существенный вес… он отражает суждение рынка о том, что роль памяти в инфраструктуре искусственного интеллекта структурна, а не циклическая", — отмечает Дэйв Мацца, главный исполнительный директор Roundhill Investments.

Подразделение полупроводников Samsung превзошло ожидания рынка. В мартовском квартале его прибыль выросла в 48 раз. Это связано с заказами центров обработки данных с искусственным интеллектом. Аналитики прогнозируют дальнейший рост доходов из-за ограниченного предложения и роста контрактных цен.

"Если инвесторы проведут определенную работу с Samsung Electronics, мы считаем, что они сделают вывод, что инвестиционная возможность является привлекательной , даже если до сих пор они не замечали ее результатов. На рынке памяти пока недостаток… цены на чипы NAND и DRAM, вероятно, будут продолжать расти", - считает инвестиционный менеджер Jupi.

Основным драйвером роста являются иностранные инвесторы. Соглашение между Interactive Brokers и Samsung Securities предоставило американским вкладчикам прямой доступ к корейским акциям. Глобальные инвесторы приобрели акций Kospi на сумму 2,9 триллиона вон (2 млрд долларов).

Samsung также испытывает определенные трудности:

доходы от чипов контрастируют со спадом в мобильных операциях;

производство дисплеев сталкивается с ростом цен на компоненты;

работники требуют увеличения выплат и угрожают 18-дневной забастовкой.

Тем не менее, ожидается рост акций на 25% в течение года. В настоящее время они торгуются по цене 5,9-летней форвардной прибыли. Акции Samsung и SK Hynix составляют более 43% индекса Kospi. Это делает рынок Южной Кореи одним из самых активных в мире.

Руководитель отдела JPMorgan Asset Management Марк Дэвидс сообщил, что корпоративные доходы растут преимущественно в технологическом секторе. По его словам, доходы Samsung отражают "очень необычный период, когда эти компании могут достигать чрезвычайно больших доходов".

