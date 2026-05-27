В Украине растут продажи новых кроссоверов: самые популярные модели
Из 21,5 тыс. новых легковушек, реализованных в Украине с января по апрель — 17,4 тыс., или 81%, были кроссоверы. Самым популярным на украинском рынке стал Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос на кроссоверы увеличился на 9%, а их доля на рынке выросла на два процентных пункта.
Моторные предпочтения
В "Укравтопроме" отмечают, что большинство кроссоверов были оборудованы бензиновыми двигателями – 37,5%. Дальше идут:
- 33,2% - гибриды,
- 20,1% - дизельные,
- 9% - электрические,
- 0,2% – с ГБО.
Топ-10 самых популярных моделей новых кроссоверов:
- RenaultT Duster – 1729 ед.;
- Toyota RAV-4 – 1516 ед.;
- Hyundai Tucson – 847 ед.;
- Toyota LC Prado – 665 ед.;
- Skoda Kodiaq – 573 ед.
- Mazda CX5 – 558 ед.
- Volkswagen Touareg – 522 ед.;
- SkodaKaroq – 410 ед.;
- Nissan Qashqai – 408 ед.;
- S uzuki SX4 – 378 ед.
