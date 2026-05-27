В Украине растут продажи новых кроссоверов: самые популярные модели

Renault Duster

Из 21,5 тыс. новых легковушек, реализованных в Украине с января по апрель — 17,4 тыс., или 81%, были кроссоверы. Самым популярным на украинском рынке стал Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос на кроссоверы увеличился на 9%, а их доля на рынке выросла на два процентных пункта.

Моторные предпочтения

В "Укравтопроме" отмечают, что большинство кроссоверов были оборудованы бензиновыми двигателями – 37,5%. Дальше идут:

  • 33,2% - гибриды,
  • 20,1% - дизельные,
  • 9% - электрические,
  • 0,2% – с ГБО.

Топ-10 самых популярных моделей новых кроссоверов:

  1. RenaultT Duster – 1729 ед.;
  2. Toyota RAV-4 – 1516 ед.;
  3. Hyundai Tucson – 847 ед.;
  4. Toyota LC Prado – 665 ед.;
  5. Skoda Kodiaq – 573 ед.
  6. Mazda CX5 – 558 ед.
  7. Volkswagen Touareg – 522 ед.;
  8. SkodaKaroq – 410 ед.;
  9. Nissan Qashqai – 408 ед.;
  10. S uzuki SX4 – 378 ед.

Самым популярным на украинском рынке новых автомобилей в апреле стал кроссовер Renault Duster.

Автор:
Светлана Манько