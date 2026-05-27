В Украине растут продажи новых кроссоверов: самые популярные модели

Из 21,5 тыс. новых легковушек, реализованных в Украине с января по апрель — 17,4 тыс., или 81%, были кроссоверы. Самым популярным на украинском рынке стал Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году спрос на кроссоверы увеличился на 9%, а их доля на рынке выросла на два процентных пункта.

Моторные предпочтения

В "Укравтопроме" отмечают, что большинство кроссоверов были оборудованы бензиновыми двигателями – 37,5%. Дальше идут:

33,2% - гибриды,

20,1% - дизельные,

9% - электрические,

0,2% – с ГБО.

Топ-10 самых популярных моделей новых кроссоверов:

RenaultT Duster – 1729 ед.; Toyota RAV-4 – 1516 ед.; Hyundai Tucson – 847 ед.; Toyota LC Prado – 665 ед.; Skoda Kodiaq – 573 ед. Mazda CX5 – 558 ед. Volkswagen Touareg – 522 ед.; SkodaKaroq – 410 ед.; Nissan Qashqai – 408 ед.; S uzuki SX4 – 378 ед.

