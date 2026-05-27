В Україні зростають продажі нових кросоверів: найпопулярніші моделі

Renault Duster

З 21,5 тис. нових легковиків, що були реалізовані в Україні з січня по квітень - 17,4 тис., або 81%, були кросовери. Найпопулярнішим на українському ринку  став Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на кросовери збільшився на 9%, а їх частка на ринку зросла на два відсоткових пункти.

Моторні вподобання

В "Укравтопромі" зауважують, що більшість кросоверів були обладнані бензиновими двигунами – 37,5%. Далі йдуть:

  • 33,2% - гібриди,
  • 20,1% - дизельні,
  • 9% - електричні,
  • 0,2% - з ГБО.

Топ-10 найпопулярніших моделей нових кросоверів:

  1.  RenaultT Duster - 1729 од.;
  2. Toyota RAV-4 - 1516 од.;
  3. Hyundai  Tucson - 847 од.;
  4. Toyota LC Prado - 665 од.;
  5. Skoda Kodiaq - 573 од.
  6. Mazda CX5 - 558 од.
  7. Volkswagen Touareg - 522 од.;
  8. SkodaKaroq - 410 од.;
  9. Nissan Qashqai - 408 од.;
  10. Suzuki SX4 - 378 од. 

Світлана Манько