- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні зростають продажі нових кросоверів: найпопулярніші моделі
З 21,5 тис. нових легковиків, що були реалізовані в Україні з січня по квітень - 17,4 тис., або 81%, були кросовери. Найпопулярнішим на українському ринку став Renault Duster.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на кросовери збільшився на 9%, а їх частка на ринку зросла на два відсоткових пункти.
Моторні вподобання
В "Укравтопромі" зауважують, що більшість кросоверів були обладнані бензиновими двигунами – 37,5%. Далі йдуть:
- 33,2% - гібриди,
- 20,1% - дизельні,
- 9% - електричні,
- 0,2% - з ГБО.
Топ-10 найпопулярніших моделей нових кросоверів:
- RenaultT Duster - 1729 од.;
- Toyota RAV-4 - 1516 од.;
- Hyundai Tucson - 847 од.;
- Toyota LC Prado - 665 од.;
- Skoda Kodiaq - 573 од.
- Mazda CX5 - 558 од.
- Volkswagen Touareg - 522 од.;
- SkodaKaroq - 410 од.;
- Nissan Qashqai - 408 од.;
- Suzuki SX4 - 378 од.
Зауважимо, найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.