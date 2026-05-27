В Україні зростають продажі нових кросоверів: найпопулярніші моделі

З 21,5 тис. нових легковиків, що були реалізовані в Україні з січня по квітень - 17,4 тис., або 81%, були кросовери. Найпопулярнішим на українському ринку став Renault Duster.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на кросовери збільшився на 9%, а їх частка на ринку зросла на два відсоткових пункти.

Моторні вподобання

В "Укравтопромі" зауважують, що більшість кросоверів були обладнані бензиновими двигунами – 37,5%. Далі йдуть:

33,2% - гібриди,

20,1% - дизельні,

9% - електричні,

0,2% - з ГБО.

Топ-10 найпопулярніших моделей нових кросоверів:

RenaultT Duster - 1729 од.; Toyota RAV-4 - 1516 од.; Hyundai Tucson - 847 од.; Toyota LC Prado - 665 од.; Skoda Kodiaq - 573 од. Mazda CX5 - 558 од. Volkswagen Touareg - 522 од.; SkodaKaroq - 410 од.; Nissan Qashqai - 408 од.; S uzuki SX4 - 378 од.

Зауважимо, найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у квітні став кросовер Renault Duster.