Не виконали умови: місія МВФ розпочинає роботу в Україні, але наступний транш під питанням

27 травня розпочинає свою роботу в Києві місія Міжнародного валютного фонду, яка оцінить виконання Україною вимог для виділення чергового траншу. Всі попередні місії були успішними, але ця може стати неприємним виключенням.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Навіщо приїхали

Нардеп пояснив, що команда МВФ оцінює прогрес України і проводить серію зустрічей та перемовин з різними стейкхолдерами в Україні.

Зазвичай такий візит відбувається за місяць до засідання ради директорів МВФ та чергового виділення траншу. Для України він запланований на кінець червня.

Железняк уточнив, що по результатам такої роботи має бути три речі

попередня домовленість, як рухатись далі;

оцінка виконання попередньої програми;

чернетка про головні домовленості щодо нових маяків і зміни ряду параметрів старих.

Чого очікувати

"Всі інші місії закінчувались рекомендацією виділити транш. Ця може стати неприємним виключенням, так як на даний момент (а час вже минув до кінця березня 2026) у нас є купа провалених маяків", - зауважив нардеп.

Він нагадав, що 26 травня Верховна Рада не підтримала ключові правки до законопроєкту №12360, який передбачав скасування податкових пільг на міжнародні посилки до 150 євро, чого вимагає від України МВФ.

"Ще не прийнято оподатковування електронних платформ, є проблеми з Енергоатомом, є розрив фінансування через те, що і маяки по Світовому банку та ЄС завалені….Коротше, по алегорії студентів, на цю «сесію» влада приходить не те що погано підготовленою, а як після гучної вечірки і десь з загубленою заліковою книгою…. При тому що місяці два тому обіцяли все вивчити і навіть отримати автомат", - написав Железняк.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.

Рада виконавчих директорів МВФ 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

3 березня Україна отримала перший транш у 1,5 млрд доларів від МВФ.

Перший перегляд програми МВФ заплановано на червень 2026 року. За умови успішного перегляду Україна отримає 686 млн доларів.