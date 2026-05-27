Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

27 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Також через негоду без електропостачання залишаються 15 населених пунктів на Сумщині.

У Міненерго повідомили, що на Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БпЛА. Внаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 27 травня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

