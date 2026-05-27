Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Без електроенергії залишилися споживачі п’яти областей: де немає світла

лінії електропередач
Через обстріли РФ без електропостачання залишилися споживачі у 5 областях

27 травня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

Також через негоду без електропостачання залишаються 15 населених пунктів на Сумщині. 

У Міненерго повідомили, що на Харківщині бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого БпЛА. Внаслідок атаки двоє працівників зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 27 травня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

У відомстві закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Світло без графіків до осені

Літо 2026 року в Україні пройде під знаком енергетичного балансування: попри оптимістичніші прогнози, експерти не виключають повернення графіків відключень.

Головними ризиками залишаються масовані обстріли та літня спека, яка традиційно збігається з плановими ремонтами АЕС. При цьому навіть стрімкий розвиток сонячної генерації не здатен повністю перекрити дефіцит, оскільки Україні досі критично бракує промислових акумуляторів для покриття вечірніх піків споживання.

Автор:
Світлана Манько