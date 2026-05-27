Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Starlink для військових дронів США подорожчав у п’ять разів: причина

Starlink
Starlink для американських безпілотників подорожчав уп’ятеро / Урядовий портал

Компанія SpaceX Ілона Маска у п’ять разів підвищила вартість супутникового зв’язку Starlink для американських дронів-камікадзе Lucas, які використовуються у війні проти Ірану. Після переговорів із Пентагоном військові погодилися оплачувати дорожчий тариф Starshield, що суттєво збільшило вартість самих безпілотників.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

SpaceX підняла ціни на Starlink

За даними агентства, після перших успішних операцій безпілотників Lucas керівництво SpaceX провело переговори з представниками Міністерства оборони США. Під час зустрічі компанія заявила, що Пентагон користувався послугами вищого рівня, сплачуючи за термінали близько $5 тисяч замість майже $25 тисяч, які передбачає відповідний тариф.

Йдеться про військову версію системи Starlink - Starshield, яку SpaceX постачає Пентагону за контрактом 2023 року. На відміну від цивільних терміналів, Starshield може працювати не лише через комерційні супутники Starlink, а й через окрему захищену супутникову мережу.

У SpaceX пояснили, що умови використання дронів більше відповідають авіаційному тарифу, а не дешевшим мобільним або наземним пакетам. Натомість у Пентагоні наголошували, що тариф у $25 тисяч розроблявся для літаків, які користуються зв’язком постійно, а не для дронів-камікадзе, що перебувають онлайн лише обмежений час.

Попри суперечки, американське оборонне відомство погодилося на нові умови SpaceX. У результаті вартість одного безпілотника Lucas майже подвоїлася - раніше його оцінювали приблизно у $30 тисяч.

Reuters зазначає, що конфлікт навколо тарифів став частиною ширшої напруги між SpaceX та Пентагоном. Сторони також не можуть дійти згоди щодо вартості проєкту, який має забезпечити жителям Ірану доступ до інтернету через Starlink в обхід урядових обмежень, запроваджених із січня. Йдеться про систему прямого супутникового підключення, подібну до мереж 5G.

Нагадаємо, українські державні структури та територіальні громади тепер можуть офіційно закуповувати обладнання Starlink за бюджетні кошти.

Автор:
Ольга Опенько