Starlink через Prozorro: громади та держустанови зможуть офіційно купувати термінали

Starlink
Органи влади та територіальні громади отримали можливість купувати комплекти Starlink за бюджетні кошти. Це стало можливим завдяки тому, що компанія "Київстар" отримала право офіційно продавати послуги інтернету Starlink для українського держсектору й бізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву профільного міністерства.

Раніше держустанови не могли купувати комплекти Starlink напряму, оскільки в країні був відсутній офіційний продавець, що призводило до блокування закупівель або вимагало складних процедур. Тепер, коли "Київстар" офіційно продає термінали в Україні, органи влади та громади можуть вільно оголошувати тендери на Prozorro без жодних юридичних бар’єрів.

Що отримує держава та бізнес

Завдяки новій моделі закупівлі стають прозорими та ефективними:

  • Офіційні тендери: громади купують обладнання за кошти державного та місцевих бюджетів абсолютно відкрито.
  • Сервіс під ключ: установи замовляють послуги, підключення й подальше обслуговування безпосередньо в одного українського оператора.
  • Резервний зв’язок: держава залишається онлайн під час блекаутів, надзвичайних ситуацій чи збоїв у наземній інфраструктурі.

Метою ініціативи є розбудова стійкої цифрової держави, яка здатна працювати за будь-яких умов.

Нагадаємо, українці можуть верифікувати Starlink у поштових відділеннях. В Україні стартував новий етап верифікації терміналів Starlink. Відтепер фізичні особи можуть зареєструвати обладнання не лише у ЦНАПах, а й у відділеннях "Нова пошта" та "Укрпошта".

Автор:
Максим Кольц