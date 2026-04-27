- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Мінцифри назвало 5 областей із найстійкішим інтернетом: до 72 годин без світла
В Україні рівень доступу до енергонезалежного інтернету сягнув 54%, а найшвидше технологію xPON впроваджують у п’яти областях, де покриття вже перевищує 70%.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє т.в.о. Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.
Йдеться про технологію оптоволоконного зв’язку xPON, яка стала ключовим рішенням для забезпечення стабільного доступу до інтернету в умовах блекаутів.
За даними Міністерства цифрової трансформації України, лідерами за рівнем підключення є:
- Вінницька область — 84%
- Івано-Франківська — 77%
- Чернівецька — 75%
- Черкаська — 75%
- Волинська — 74%
Саме ці регіони демонструють найшвидшу адаптацію до нових умов, де стабільний зв’язок став критично важливою інфраструктурою.
Як зазначають у відомстві, під час війни інтернет перестав бути лише сервісом і фактично перетворився на базову потребу — нарівні з електроенергією. Зокрема, технологія xPON дозволяє забезпечити роботу мережі навіть під час тривалих відключень світла.
Водночас Україна поступово наближається до європейських стандартів, де оптоволоконний інтернет уже є базовою інфраструктурою. Проте в українських умовах ключовим фактором залишається саме енергонезалежність мереж.
Для підключення xPON користувачам необхідно обрати провайдера, який працює з цією технологією. Зробити це можна, зокрема, через інтерактивну мапу, створену спільно сервісом ЛУН та Мінцифри.
Нагадаємо, після масованих атак на енергосистему та блекаутів в Україні провайдери почали активно переходити на енергонезалежні технології, зокрема оптоволоконні мережі. Раніше повідомлялося, що у передмістях Києва інтернет у низці населених пунктів може працювати до 72 годин без електроенергії, що стало одним із ключових факторів при виборі житла.