Мінцифри назвало 5 областей із найстійкішим інтернетом: до 72 годин без світла

інтернет
В Україні 54% мереж уже підтримують енергонезалежний інтернет xPON, який працює до 72 годин без світла / Depositphotos

В Україні рівень доступу до енергонезалежного інтернету сягнув 54%, а найшвидше технологію xPON впроваджують у п’яти областях, де покриття вже перевищує 70%. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє т.в.о. Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков. 

Йдеться про технологію оптоволоконного зв’язку xPON, яка стала ключовим рішенням для забезпечення стабільного доступу до інтернету в умовах блекаутів.

За даними Міністерства цифрової трансформації України, лідерами за рівнем підключення є:

  • Вінницька область — 84%
  • Івано-Франківська — 77%
  • Чернівецька — 75%
  • Черкаська — 75%
  • Волинська — 74%

Саме ці регіони демонструють найшвидшу адаптацію до нових умов, де стабільний зв’язок став критично важливою інфраструктурою.

Як зазначають у відомстві, під час війни інтернет перестав бути лише сервісом і фактично перетворився на базову потребу — нарівні з електроенергією. Зокрема, технологія xPON дозволяє забезпечити роботу мережі навіть під час тривалих відключень світла.

Водночас Україна поступово наближається до європейських стандартів, де оптоволоконний інтернет уже є базовою інфраструктурою. Проте в українських умовах ключовим фактором залишається саме енергонезалежність мереж.

Для підключення xPON користувачам необхідно обрати провайдера, який працює з цією технологією. Зробити це можна, зокрема, через інтерактивну мапу, створену спільно сервісом ЛУН та Мінцифри.

Нагадаємо, після масованих атак на енергосистему та блекаутів в Україні провайдери почали активно переходити на енергонезалежні технології, зокрема оптоволоконні мережі. Раніше повідомлялося, що у передмістях Києва інтернет у низці населених пунктів може працювати до 72 годин без електроенергії, що стало одним із ключових факторів при виборі житла.

Автор:
Лариса Крупко