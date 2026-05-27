Один з найбільших імпортерів українського ячменю може скоротити закупівлі на 90%

ячмінь
Туреччина відмовляється від українського ячменю

Через очікуване стрімке зростання внутрішнього виробництва в Туреччині, країна, яка є одним із ключових імпортерів українського ячменю, у новому сезоні може скоротити зовнішні закупівлі на 90%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ASAP Agri.

На тлі цих очікувань та слабкого попиту з боку турецьких покупців ціни на український ячмінь старого врожаю продовжують демонструвати негативну динаміку. Падіння інтересу зумовлене тим, що місцеві фермери вже розпочали збиральну кампанію 2026 року.

"Збиральна кампанія в Туреччині стартувала 24 травня. Перші результати показують натуру зерна на рівні 64–65 кг/гл у південно-східних регіонах", — прокоментував ситуацію брокер Atria Brokers Саліх Карагьоз.

Туреччина очікує зібрати до 9 млн тонн власного ячменю

За прогнозами експертів, цьогорічний врожай ячменю в Туреччині суттєво перевищить торішні показники. Зокрема, Департамент сільського господарства США (USDA) прогнозує валовий збір на рівні 8,3 млн тонн (+63% до минулого року).

Водночас Турецький статистичний інститут налаштований ще оптимістичніше та оцінює майбутній врожай у 9 млн тонн (+50% р/р).

Тому потреба Туреччини в імпортному ячмені у 2026/27 МР може різко скоротитися. USDA наразі оцінює імпорт ячменю Туреччиною лише у 150 тис. т, що на 90% менше рік до року.

Початок жнив у Туреччині посилив тиск на ціни українського ячменю, які й без того слабшали через зниження попиту.

На тлі згасання попиту з боку Туреччини ключовим питанням для ринку стає те, куди далі піде український ячмінь, зазначають аналітики.

Що може підтримати український ячмінь

Попри очікуване зростання світового виробництва ячменю та слабший попит з боку Туреччини й Ірану, ключовим фактором підтримки українського ринку в сезоні 2026/27 може стати Китай.

Саме китайський попит був головним драйвером цін на старті минулого сезону. Якщо Китай знову активізує закупівлі українського ячменю в липні, це може підтримати ціни на новий врожай і частково компенсувати слабший попит з боку інших імпортерів.

У липні-березні 2025/26 МР трьома основними покупцями українського ячменю були Китай з часткою 35%, Туреччина — 21,5% та Лівія — 12,7%.

Нагадаємо, у березні 2026 року Україна збільшила експорт агропродукції на 10,8%. Загалом за місяць було відвантажено 5,5 млн тонн товарів, причому зростання було зафіксовано в усіх основних категоріях сільськогосподарської продукції.

Автор:
Тетяна Бесараб