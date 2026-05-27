ОТП Банк став партнером травневого Kyiv Car Fest та представив унікальний автопроєкт

АТ "ОТП Банк" у статусі профільного партнера підтримав Kyiv Car Fest, який відбувся 16–17 травня на території столичного ТРЦ Retroville.

На зовнішній локації заходу ОТП Банк представив власний автомобільний проєкт, який є візуальним продовженням комунікаційної кампанії про доступне фінансування авто з пробігом. Хетчбек Volkswagen Scirocco – унікальну модель із виразним спортивним характером – Банк спеціально підготував для події. Машина стала повноцінним носієм креативної ідеї "Пиляємо ціну авто на платежі". Завдяки цьому у простій і зрозумілій формі відвідувачам продемонстрували, що підтримка від ОТП Банк є ефективним інструментом, який дозволяє стати власником омріяного автомобіля вже сьогодні, а розраховуватися за нього зручними частинами.

Нестандартна подача, стилістика реалізації та сам концепт привертали увагу присутніх і створювали додаткові можливості для діалогу про те, як у сучасному світі змінюється підхід до придбання машини. ОТП Банк, зі свого боку, робить процес вибору та купівлі авто з пробігом максимально цілісним для клієнта: від пошуку й консультацій до фінансування.

"Для багатьох людей автомобіль давно перестав бути лише засобом пересування. Він дарує емоції, комфорт і можливість обирати власний ритм життя. ОТП Банк пропонує кредити на авто з пробігом без бар’єрів: без застави, обов’язкового КАСКО й прихованих комісій. Покупець може обрати транспортний засіб будь-якої марки та року випуску незалежно від формату придбання, а ми "розпиляємо" його ціну на комфортні платежі", – зазначив начальник відділу розвитку автомобільного кредитування ОТП Банк Віталій Скоробогатий.

Kyiv Car Fest Vol. 7: Wheels Masters був присвячений темі коліс як символу стилю, швидкості та характеру. На гостей чекали кастомні проєкти, унікальні автомобілі й дизайнерські інтерпретації, що поєднують інженерію та естетику. Фестиваль традиційно став майданчиком, де машини сприймаються не лише як транспорт, а як спосіб самовираження та частина сучасного культурного коду.

Нагадаємо, у травні та вересні 2025 року ОТП Банк виступав фінансовим партнером Kyiv Car Fest. Тоді відвідувачі могли не лише побачити культові моделі автомобілів, а й ознайомитися з практичними рішеннями для придбання авто з пробігом.

Ліцензія НБУ №191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р.