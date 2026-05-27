Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,28

+0,03

EUR

51,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,75

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ посилює контроль за ризиками третіх сторін у платежах

НБУ, разунки
НБУ відкрив шлях для нових учасників платіжного ринку / Depositphotos

Національний банк України розпочав обговорення проєкту змін до регулювання платіжного ринку, який передбачає запровадження нових вимог до управління ризиками третіх сторін (TPSP). 

Як пише Delo.ua, по це інформує пресслужба НБУ.

НБУ готує регулювання

Документ пропонує оновлення до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та Положення про вимоги до системи їх управління.

Зокрема, йдеться про встановлення правил щодо ефективного управління ризиками третіх сторін із урахуванням принципу пропорційності, а також комплексної оцінки таких ризиків на всіх етапах співпраці з TPSP-постачальниками.

Проєкт також передбачає посилення вимог до перевірки постачальників перед укладенням критичних договорів, належного документування відповідних процедур, а також можливості відмови від співпраці у разі невідповідності вимогам.

Окрему увагу приділено постійному моніторингу TPSP-постачальників, реагуванню на виявлені порушення, управлінню безперервністю платіжних послуг і визначенню переліку сервісів, для яких не застосовуватимуться вимоги з управління ризиками третіх сторін.

Нагадаємо, НБУ застосував заходи впливу до фінансових компаній "Фалькон" та "Фінвей". Тоді одну з організацій оштрафували за порушення профільного законодавства, а іншу зобов’язали терміново усунути проблеми з капіталом задля захисту коштів клієнтів.

Автор:
Ольга Опенько