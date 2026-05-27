НБУ посилює контроль за ризиками третіх сторін у платежах

Національний банк України розпочав обговорення проєкту змін до регулювання платіжного ринку, який передбачає запровадження нових вимог до управління ризиками третіх сторін (TPSP).

НБУ готує регулювання

Документ пропонує оновлення до Положення про порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг та Положення про вимоги до системи їх управління.

Зокрема, йдеться про встановлення правил щодо ефективного управління ризиками третіх сторін із урахуванням принципу пропорційності, а також комплексної оцінки таких ризиків на всіх етапах співпраці з TPSP-постачальниками.

Проєкт також передбачає посилення вимог до перевірки постачальників перед укладенням критичних договорів, належного документування відповідних процедур, а також можливості відмови від співпраці у разі невідповідності вимогам.

Окрему увагу приділено постійному моніторингу TPSP-постачальників, реагуванню на виявлені порушення, управлінню безперервністю платіжних послуг і визначенню переліку сервісів, для яких не застосовуватимуться вимоги з управління ризиками третіх сторін.

Нагадаємо, НБУ застосував заходи впливу до фінансових компаній "Фалькон" та "Фінвей". Тоді одну з організацій оштрафували за порушення профільного законодавства, а іншу зобов’язали терміново усунути проблеми з капіталом задля захисту коштів клієнтів.