НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній

НБУ
НБУ оштрафував дві фінансові компанії / Depositphotos

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній — ТОВ "ФК Фалькон" та ТОВ "ФК Фінвей". Регулятор наклав штраф на одну компанію за порушення вимог законодавства про фінансові послуги, а іншу зобов’язав усунути порушення щодо достатності власного капіталу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Як повідомили в НБУ, до "ФК Фалькон" застосували штраф у розмірі 181,6 тис. грн та письмове застереження. Причиною стало порушення вимог щодо безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових і супровідних послуг.

Компанія має сплатити штраф протягом одного місяця після набуття чинності рішенням, а також усунути виявлені порушення до 9 червня 2026 року.

Водночас до "ФК Фінвей" Нацбанк застосував вимогу усунути порушення та привести діяльність у відповідність до чинного законодавства. Під час нагляду регулятор зафіксував недотримання пруденційних вимог щодо достатності власного капіталу станом на 1 лютого та 1 березня 2026 року.

Компанія повинна виконати вимоги регулятора до 1 липня 2026 року.

Рішення про застосування заходів впливу Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 травня.

Для ринку небанківських фінансових послуг такі рішення означають посилення контролю з боку НБУ за фінансовою стійкістю компаній та дотриманням нормативних вимог. Це може впливати на рівень довіри до учасників сектору та вимоги до їхньої операційної діяльності.

Додамо, НБУ у квітні 2026 року оштрафував три небанківські фінансові компанії на 51 тис. грн кожну за порушення вимог фінансового моніторингу та неподання звітності у встановлені строки. Ще одному ломбарду регулятор виніс письмове застереження.

Автор:
Тетяна Гойденко