НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям

НБУ
НБУ оштрафовал финансовые компании / Depositphotos

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым компаниям — ООО "ФК Фалькон" и ООО "ФК Финвей". Регулятор наложил штраф на одну компанию за нарушение требований законодательства о финансовых услугах, а другую обязал устранить нарушение достаточности собственного капитала.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Как сообщили в НБУ, в "ФК Фалькон" применили штраф в размере 181,6 тыс. грн и письменную оговорку. Причиной стало нарушение требований о безвыездном надзоре за деятельностью по предоставлению финансовых и сопроводительных услуг.

Компания должна уплатить штраф в течение одного месяца после вступления решения в силу, а также устранить выявленные нарушения до 9 июня 2026 года.

В то же время, к "ФК Финвей" Нацбанк применил требование устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с действующим законодательством. Во время наблюдения регулятор зафиксировал несоблюдение пруденциальных требований относительно достаточности собственного капитала по состоянию на 1 февраля и 1 марта 2026 года.

Компания должна выполнить требования регулятора до 1 июля 2026г.

Решение о применении мер влияния Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 18 мая.

Для рынка небанковских финансовых услуг такие решения означают усиление контроля со стороны НБУ за финансовой устойчивостью компаний и соблюдением нормативных требований. Это может влиять на уровень доверия к участникам и требования к их операционной деятельности.

Добавим, НБУ в апреле 2026 года оштрафовал три небанковских финансовых компании на 51 тыс. грн каждую за нарушение требований финансового мониторинга и непредставления отчетности в установленные сроки. Еще одному ломбарду регулятор вынес письменную оговорку.

Автор:
Татьяна Гойденко