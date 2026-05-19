НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 1,7 млн гривен

Национальный банк Украины применил меры влияния к государственному почтовому оператору АО "Укрпочта". На компанию наложили штраф в размере 1700000 гривен за нарушение правил работы на платежном рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Решение о взыскании принял Комитет по надзору и регулированию деятельности банков НБУ 18 мая 2026 года. "Укрпочта" обязана перечислить денежные средства в бюджет в течение пяти рабочих дней после получения официального решения комитета.

За что оштрафовали почтового оператора

Основанием для наказания стали результаты безвыездного надзора, а также данные инспекционной проверки компании, проведенной по состоянию на 1 ноября 2025 года.

Специалисты Нацбанка зафиксировали, что "Укрпочта" как поставщик финансовых платежных услуг не выполнила обязанности по обеспечению надлежащей работы:

системы корпоративного управления;

системы внутреннего контроля;

системы управления рисками

В сообщении регулятора отмечается, что такие действия госкомпании нарушают требования профильного Закона Украины "О платежных услугах", а также Положение о требованиях к системе управления поставщиками финансовых платежных услуг.

Напомним, НБУ ограничил страховую компанию "АскоДС" из-за нарушений. По причине несоблюдения профильного законодательства о страховании компании запретили проводить отдельные финансовые операции.

Кроме этого, Нацбанк отозвал лицензию у небанковского финансового учреждения "Ассистент Финанс". Фирму официально исключили из Государственного реестра финансовых учреждений, однако в этом случае решение было принято на основании добровольного заявления самой компании.