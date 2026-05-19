НБУ ограничил страховую компанию из-за нарушений

Нацбанк применил санкции к страховщику из-за нарушений / НБУ

Национальный банк Украины применил меру влияния к ЧАО "СК "АскоДС" в виде ограничения отдельных операций из-за выявленных нарушений требований законодательства о страховании и нормативных актов регулятора.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Нацбанк применил к ЧАО "СК Аско ДС" меру влияния в виде ограничения отдельных видов операций из-за нарушения требований законодательства в сфере страхования и нормативно-правовых актов регулятора.

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 18 мая 2026 года по итогам плановой инспекционной проверки, проведенной Департаментом инспектирования НБУ.

Основанием для применения ограничений стало нарушение ряда требований, в частности:

  • Закон Украины "О страховании";
  • Положение о требованиях к системе управления страховщика, утвержденного постановлением НБУ от 27 декабря 2023 г. № 194 (с изменениями);
  • Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 г. № 199 (с изменениями);
  • Положение о требованиях по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 г. № 201 (с изменениями);
  • Положение о порядке учета договоров страхования и требованиях к защите информации страховщика, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 г. № 204 (с изменениями).

Ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений, но позже 31 декабря 2026 года. Решение вступает в силу с момента его доведения до сведения компании.

Ранее сообщалось, что НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания "Финхаус". Финкомпания также была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений".

Автор:
Ольга Опенько