НБУ ограничил страховую компанию из-за нарушений

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Нацбанк применил санкции к страховщику

Нацбанк применил к ЧАО "СК Аско ДС" меру влияния в виде ограничения отдельных видов операций из-за нарушения требований законодательства в сфере страхования и нормативно-правовых актов регулятора.

Соответствующее решение принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 18 мая 2026 года по итогам плановой инспекционной проверки, проведенной Департаментом инспектирования НБУ.

Основанием для применения ограничений стало нарушение ряда требований, в частности:

Закон Украины "О страховании";

Положение о требованиях к системе управления страховщика, утвержденного постановлением НБУ от 27 декабря 2023 г. № 194 (с изменениями);

Положение об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 г. № 199 (с изменениями);

Положение о требованиях по обеспечению платежеспособности и инвестиционной деятельности страховщика, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 г. № 201 (с изменениями);

Положение о порядке учета договоров страхования и требованиях к защите информации страховщика, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 г. № 204 (с изменениями).

Ограничения будут действовать до устранения выявленных нарушений, но позже 31 декабря 2026 года. Решение вступает в силу с момента его доведения до сведения компании.

Ранее сообщалось, что НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "Финансовая компания "Финхаус". Финкомпания также была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений".