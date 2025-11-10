Финансовая компания "Финхаус" покинула рынок: НБУ отозвал лицензию

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал лицензию на деятельность финансовой компании в ООО "Финансовая компания "Финхаус" (ЕГРПОУ 43576538). Финкомпания также была исключена из Государственного реестра финансовых учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Решение, принятое Комитетом по надзору 7 ноября 2025 года, принято на основании собственного заявления компании. Это означает, что учреждение больше не вправе предоставлять такие финансовые услуги, как предоставление средств и банковских металлов в кредит, а также финансовый лизинг.

В НБУ отметили, что также в соответствии с пунктом 826 главы 76 раздела XII Положения об авторизации предоставлятелей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2023 № 199 (с изменениями), ООО "Финансовая компания с отзывом лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

О компании

Согласно данным Youcontrol, ООО "Финансовая компания "Финхаус" была зарегистрирована в марте 2020 года. Основной вид деятельности - другие виды кредитования, финансовый лизинг. Место нахождения юридического лица - Киевская область, Бучанский район. Конечным бенефициарным владельцем указан Виктор Скичко.

Напомним, в октябре НБУ применил меры влияния в виде требований о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений, к двум небанковским финансовым учреждениям - ООО "ФК "Авиор" и ООО "Лайт Финанс".