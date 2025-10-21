Запланована подія 2

Читати українською

НБУ применил меры влияния к двум финансовым компаниям: какая причина

Нацбанк применил меры влияния к двум финкомпаниям. / НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния в виде требований о принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений, к двум небанковским финансовым учреждениям — ООО "ФК "Авиор" и ООО "Лайт Финанс".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Детали принятых мер

По данным финрегулятора, ООО "ФК "Авиор" (ЕГРПОУ 42581898) не предоставило в Национальный банк информации/объяснений/документов и/или их копий, которые спрашивали в установленный в требовании срок. Учреждение должно устранить нарушения до 20 декабря 2025 года.

К ООО "Лайт Финанс" (ЕГРПОУ 43580874) также применена мера влияния в связи с нарушением сроков представлением в Нацбанк информации/объяснений/документов и/или их копий, которые запрашивались согласно требованию НБУ.

Кроме того, к данному финансовому учреждению применена мера влияния в связи с непредставлением отчетности за август 2025 года в виде файлов с показателями отчетности через вебпортал Национального банка в установленные сроки.

Указанное учреждение обязано принять меры, направленные на устранение (исправление) выявленных при надзоре нарушений и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины до 10 ноября 2025 года.

Решение о применении мер влияния принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 20 октября 2025 года.

Согласно статье 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", административные акты НБУ вступают в силу со дня доведения их до сведения учреждений.

Напомним, НБУ принял решение о выдаче лицензий двум небанковским финансовым учреждениям - акционерному обществу "Финансовая компания "Портал" и обществу с ограниченной ответственностью "Финансовая компания "Профит Финанс".

Автор:
Татьяна Ковальчук