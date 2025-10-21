НБУ застосував заходи впливу до двох фінансових компаній: яка причина

Національний банк України застосував заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених порушень, до двох небанківських фінансових установ — ТОВ "ФК "Авіор" та ТОВ "Лайт Фінанс".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Деталі застосованих заходів

За даними фінрегулятора, ТОВ "ФК "Авіор" (ЄДРПОУ 42581898) не подало до Національного банку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися у встановлений у вимозі строк. Установа має усунути порушення до 20 грудня 2025 року.

До ТОВ "Лайт Фінанс" (ЄДРПОУ 43580874) також застосовано захід впливу у зв’язку з порушенням строків поданням до Нацбанку інформації / пояснень / документів та/або їх копій, що запитувалися згідно з вимогою НБУ.

Крім того, до даної фінансової установи застосовано захід впливу у зв’язку з неподанням звітності за серпень 2025 року у вигляді файлів з показниками звітності через вебпортал Національного банку у встановлені строки.

Зазначена установа зобов’язана вжити заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 10 листопада 2025 року.

Рішення про застосування заходів впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 20 жовтня 2025 року.

Відповідно до статті 56 Закону України “Про Національний банк України”, адміністративні акти НБУ набирають чинності з дня доведення їх до відома установ.

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення про видачу ліцензій двом небанківським фінансовим установам — акціонерному товариству "Фінансова компанія "Портал" та товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профіт Фінанс".