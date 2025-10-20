На ринку небанківських фінпослуг з’явилися два нові гравці

Національний банк України ухвалив рішення про видачу ліцензій двом небанківським фінансовим установам — акціонерному товариству "Фінансова компанія "Портал" та товариству з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Профіт Фінанс".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відповідні рішення прийняв Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 20 жовтня 2025 року.

АТ "ФК "Портал" (ЄДРПОУ 38870739) отримало ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом надання таких фінансових послуг:

надання коштів та банківських металів у кредит;

факторинг;

фінансовий лізинг;

надання гарантій.

Крім того, компанія отримала ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

ТОВ "ФК "Профіт Фінанс" (ЄДРПОУ 45188024) отримало ліцензію на діяльність фінансової компанії з правом здійснення факторингових операцій.

З моменту отримання ліцензій обидві компанії офіційно набуті статусу фінансових установ та можуть розпочинати роботу на ринку небанківських фінансових послуг України.

Нагадаємо, у червні НБУ застосував до ФК Профіт заходи впливу, через певні порушення.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК Профіт" було зареєстровано в 2019 році.

Основним напрямом роботи є надання послуг з кредитування в різних формах, окрім традиційного банківського кредиту. Загалом у цьому сегменті працює понад 8 тисяч компаній.

Крім того, компанія займається фінансовим лізингом, а також надає інші фінансові послуги, не пов’язані зі страхуванням чи пенсійним забезпеченням.