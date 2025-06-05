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НБУ виявив порушення у двох небанківських фінансових установах: що відомо
Національний банк 4 червня 2025 року вжив заходів впливу до двох небанківських фінансових установ. Підставою стали порушення, виявлені під час наглядових заходів. Регулятор зобов’язав компанії усунути недоліки та привести свою діяльність у відповідність до норм чинного законодавства.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.
Заходи впливу від НБУ
За результатами наглядових заходів Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ:
- ТОВ "ФК Профіт";
- ТОВ "ФК Астер-Фінанс".
Ці компанії зобов’язані усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Виконати ці вимоги необхідно до 30 червня 2025 року.
Відповідне рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 червня 2025 року.
Що відомо про компанії
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК Профіт" було зареєстровано в 2019 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10,05 млн грн.
Основним напрямом роботи є надання послуг з кредитування в різних формах, окрім традиційного банківського кредиту. Загалом у цьому сегменті працює понад 8 тисяч компаній.
Крім того, компанія займається фінансовим лізингом, а також надає інші фінансові послуги, не пов’язані зі страхуванням чи пенсійним забезпеченням.
Бенефіціарний власник - Хоменко Антон.
Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК Астер-Фінанс" було зареєстровано в 2015 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,10 млн.
Основний напрям діяльності компанії — надання фінансових послуг, що не підпадають під категорії страхування чи пенсійного забезпечення. У цій сфері працюють тисячі підприємств, і компанія активно займає своє місце серед них.
Серед інших напрямів — фінансовий лізинг, різні види кредитування, а також посередництво у сфері торгівлі цінними паперами та товарами. Компанія забезпечує клієнтам доступ до широкого спектра фінансових інструментів і послуг.
Бенефіціарний власник - Єрмак Валерій.
Нагадаємо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.