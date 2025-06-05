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НБУ виявив порушення у двох небанківських фінансових установах: що відомо

НБУ
Дві небанківські установи отримали вимоги від Нацбанку.

Національний банк 4 червня 2025 року вжив заходів впливу до двох небанківських фінансових установ. Підставою стали порушення, виявлені під час наглядових заходів. Регулятор зобов’язав компанії усунути недоліки та привести свою діяльність у відповідність до норм чинного законодавства.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Заходи впливу від НБУ

За результатами наглядових заходів Національний банк України застосував заходи впливу до двох небанківських фінансових установ:

  • ТОВ "ФК Профіт"; 
  • ТОВ "ФК Астер-Фінанс".

Ці компанії зобов’язані усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог чинного законодавства. Виконати ці вимоги необхідно до 30 червня 2025 року.

Відповідне рішення було ухвалене Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 2 червня 2025 року.

Що відомо про компанії

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК Профіт" було зареєстровано в 2019 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 10,05 млн грн.

Основним напрямом роботи є надання послуг з кредитування в різних формах, окрім традиційного банківського кредиту. Загалом у цьому сегменті працює понад 8 тисяч компаній.

Крім того, компанія займається фінансовим лізингом, а також надає інші фінансові послуги, не пов’язані зі страхуванням чи пенсійним забезпеченням.

Бенефіціарний власник - Хоменко Антон.

Згідно з даними YouControl, юридична особа ТОВ "ФК Астер-Фінанс" було зареєстровано в 2015 році.

Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,10 млн. 

Основний напрям діяльності компанії — надання фінансових послуг, що не підпадають під категорії страхування чи пенсійного забезпечення. У цій сфері працюють тисячі підприємств, і компанія активно займає своє місце серед них.

Серед інших напрямів — фінансовий лізинг, різні види кредитування, а також посередництво у сфері торгівлі цінними паперами та товарами. Компанія забезпечує клієнтам доступ до широкого спектра фінансових інструментів і послуг.

Бенефіціарний власник - Єрмак Валерій.

Нагадаємо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.

Автор:
Ольга Опенько