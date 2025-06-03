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НБУ зобов’язав три небанківські фінустанови усунути порушення: що відомо
Національний банк вжив заходів впливу щодо трьох небанківських фінансових установ, зобов’язавши їх усунути порушення, виявлені під час нагляду, та привести діяльність у відповідність до законодавства.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.
Про заходи впливу
Національний банк України застосував заходи впливу до трьох небанківських фінансових установ. Причини та строки усунення порушень:
Заходи впливу застосовано до таких установ:
- ПТ "Ломбард Парус" ТОВ "Глобал Франчайзинг і Компанія".
- ТОВ "Фінансова компанія Астер-Фінанс".
- ТОВ "Персональний український лізинг".
Ломбард "Парус" ТОВ "Глобал Франчайзинг і Компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Астер-Фінанс".
- Ці компанії не надали Нацбанку запитану інформацію або документи у встановлений строк. Вони мають виправити порушення та привести свою діяльність у відповідність до законодавства до 23 червня 2025 року.
ТОВ "Персональний український лізинг".
- Цю компанію покарано за порушення пруденційних вимог до фінансових компаній. Строк для усунення недоліків — до 1 липня 2025 року.
Рішення про застосування заходів впливу до згаданих установ було ухвалено Комітетом з нагляду за небанківським фінансовим ринком 2 червня 2025 року.
Ці заходи набувають чинності з моменту, коли фінансові установи отримають відповідне повідомлення. Водночас їх можна оскаржити в адміністративному суді протягом шести місяців з дня отримання, відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Варто зазначити, що подання скарги не зупиняє виконання рішення.
Що відомо про компанії
- ПТ "Ломбард Парус" ТОВ "Глобал Франчайзинг і Компанія"
Згідно з даними YouControl, юридична особа ПТ "Ломбард Парус" було зареєстровано в 2014 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 3 млн грн.
Основним напрямом діяльності компанії є надання послуг з кредитування. Також вона займається роздрібною торгівлею ювелірними виробами, годинниками та вживаними товарами в спеціалізованих магазинах.
Бенефіціарний власник - Помінчук Олексій.
- ТОВ "Фінансова компанія Астер-Фінанс".
Згідно з даними YouControl, юридична компанія ТОВ "Фінансова компанія Астер-Фінанс" було зареєстровано в 2015 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 15,10 млн грн.
Компанія спеціалізується на наданні фінансових послуг, не пов’язаних із страхуванням чи пенсійним забезпеченням. Серед додаткових напрямів діяльності — фінансовий лізинг, інші види кредитування, а також посередництво за договорами щодо цінних паперів або товарів.
Бенефіціарний власник - Єрмак Валерій.
- ТОВ "Персональний український лізинг".
Згідно з даними YouControl, юридична компанія ТОВ "Персональний український лізинг" було зареєстровано в 2017 році.
Розмір статутного капіталу юридичної особи складає 5 млн грн.
Основний вид діяльності компанії — фінансовий лізинг. Додатково вона займається торгівлею автомобілями та іншими автотранспортними засобами, а також їх технічним обслуговуванням і ремонтом.
Бенефіціарний власник - Щербань Павло, Сосіс Олександр.
Нагадаємо, нещодавно НБУ оновив підхід до авторизації небанківських фінансових установ, щоб убезпечити фінансовий ринок країни від впливу держави-агресора та дозволити платіжним установам поєднувати нові види діяльності з наданням фінансових платіжних послуг.