НБУ спрощує завершення банками валютного нагляду за експортними операціями бізнесу

Національний банк України (НБУ) розширює умови, за яких банки можуть припиняти валютний нагляд за експортними операціями українських компаній.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що з 31 травня 2025 року банки матимуть змогу завершити такий валютний нагляд на підставі надходження на рахунок компанії в банку коштів:

від банку-гаранта (нерезидента) за гарантією, що надавалася на виконання зобов'язань зі сплати коштів за операцією з експорту товару;

від банку-гаранта (резидента) за гарантією, що надавалася на виконання зобов'язань зі сплати коштів за операцією з експорту товару, за умови попереднього отримання банком-гарантом (резидентом) коштів в іноземній валюті від банку-контргаранта (нерезидента) проти вимоги за такою контргарантією.

Вказані зміни впорядковують правове поле для банків, дозволяючи їм завершувати валютний нагляд за експортними операціями українських компаній. Це стосується випадків, коли іноземні банки надають гарантії або контргарантії, що впливає на дотримання резидентами граничних строків розрахунків.

Зазначені оновлення сприятимуть ширшому використанню українськими компаніями-експортерами таких міжнародних банківських інструментів, як гарантії та контргарантії для забезпечення отримання коштів.

Це, своєю чергою, допоможе зменшити обсяги ненадходження валютної виручки в Україну, якщо іноземні партнери не виконають своїх зобов'язань за експортними контрактами.

Нагадаємо, на початку 2025 року Кабмін ухвалив зміни до розпорядження, що розширюють повноваження Нацбанку щодо встановлення винятків при здійсненні валютних операцій. Це забезпечить ефективний валютний нагляд за цими операціями без порушення встановлених термінів.