Для Сил оборони уперше закупили понад 2000 багі: скільки вдалося зекономити на тендері

Агенція оборонних закупівель ДОТ уперше підписала контракти на постачання понад 2 000 багі для Сил оборони. Завдяки конкурентним торгам на системі Prozorro вдалося заощадити близько 1,5 млрд грн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міноборони.

Як проводили закупівлі

Агенція провела спрощені закупівлі через Prozorro та розділила їх на 11 лотів. Це дало змогу постачальникам конкурувати за окремі частини замовлення.

Майже весь законтрактований транспорт постачальники мають передати військовим до грудня 2026 року.

"Завдяки тендерним процедурам, ми ефективніше використовуємо ресурси, спрямовуючи зекономлені кошти на інші потреби нашого війська", — наголосив заступник міністра Мстислав Банік.

Для чого військовим потрібні багі

Замовлений транспорт — це повнопривідні машини (4х4 можна вмикати й вимикати) із шинами підвищеної прохідності. Багі є легким і маневреним транспортом для бездоріжжя, який дає підрозділам змогу пересуватися там, де важка техніка застрягає або стає надто помітною.

Машини використовують для таких завдань:

евакуація поранених;

підвіз боєприпасів, провізії, пального та спорядження на віддалені позиції;

ведення розвідки й патрулювання;

швидке перекидання невеликих груп піхоти та операторів дронів.

Нагадаємо, у вересні Агенція оборонних закупівель завершила тендер через Prozorro на закупівлю 5 000 пікапів для Сил оборони. Перші автомобілі вже передали військовим, а всю партію планують поставити до кінця року.