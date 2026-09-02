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Держава закупила 5000 пікапів для ЗСУ: скільки вдалося зекономити на відкритому тендері

пікапи для ЗСУ
Пікапи для ЗСУ / Міноборони

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони завершила тендер через Prozorro на закупівлю 5 000 пікапів для Сил оборони. Перші автомобілі вже передали військовим, а всю партію планують поставити до кінця року.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба відомства.

Закупівля через Prozorro

Тендер розпочали у травні. Закупівлю розділили на кілька лотів, а постачання 5 000 автомобілів забезпечать шість постачальників.

За результатами торгів вдалося зекономити понад 2 млрд грн бюджетних коштів. Ці гроші планують використати на інші потреби Сил оборони.

"Потреба у пікапах – велика і постійна, але донедавна закривати її доводилось волонтерськими зборами та власними ресурсами військових. 5 000 одиниць – це найбільша кількість, яку закуповувала держава централізовано, і це лише початок", — зазначив заступник міністра Мстислав Банік.

За його словами, йдеться про нові автомобілі з гарантією виробника, повним приводом і дизельними двигунами.

За даними мыныстерства, поставка перших машин уже розпочалася, а уся партія з 5 000 пікапів має надійти у війська до кінця року.

Міноборони послідовно переводить закупівлі на конкурентні процедури. Проведення відкритих тендерів дає змогу залучати кількох постачальників, отримувати більше техніки та озброєння в межах доступного бюджету й економити державні кошти.

Зауважимо, 25 серпня АОЗ ДОТ вперше розпочала закупівлю наземних роботизованих комплексів (НРК) за конкретними тактико-технічними характеристиками, визначеними Міністерством оборони України.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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