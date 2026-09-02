Государство закупило 5000 пикапов для ВСУ: сколько удалось сэкономить на открытом тендере

Агентство оборонных закупок Министерства обороны завершило тендер через Prozorro на закупку 5000 пикапов для Сил обороны. Первые авто уже передали военным, а всю партию планируют поставить до конца года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Закупка через Prozorro

Тендер начали в мае. Закупку разделили на несколько лотов, а поставки 5000 автомобилей обеспечат шесть поставщиков.

По результатам торгов удалось сэкономить более 2 млрд грн бюджетных средств. Эти деньги планируют использовать на другие нужды сил обороны.

"Потребность в пикапах – большая и постоянная, но до недавнего времени закрывать ее приходилось волонтерским собранием и собственными ресурсами военных. 5 000 единиц – это наибольшее количество, которое закупало государство централизованно, и это только начало", — отметил замминистра Мстислав Баник.

По его словам, речь идет о новых автомобилях с гарантией производителя, полным приводом и дизельными двигателями.

По данным министерства, поставка первых машин уже началась, а вся партия из 5000 пикапов должна поступить в войска до конца года.

Минобороны последовательно переводит закупки на конкурентные процедуры. Проведение открытых тендеров позволяет привлекать нескольких поставщиков, получать больше техники и вооружения в пределах доступного бюджета и экономить государственные средства.

Отметим, 25 августа АОЗ ДОТ впервые приступила к закупке наземных роботизированных комплексов (НРК) по конкретным тактико-техническим характеристикам, определенным Министерством обороны Украины.